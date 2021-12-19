Самые популярные – 2-3 метра. В лесничестве рассказали, как выбирают ели для продажи на Новый год

Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она украсила зал торжественных церемоний. Такими фото поделился Telegram-канал «Пул Первого».

Уже многие из нас нарядили елки, повесили гирлянды, вырезали снежинки. А кто-то еще в поисках главного новогоднего атрибута. На неделе по всей Беларуси начали работу елочные базары – больше тысячи локаций. Елочки там как на подбор, ведь лесные красавицы проходят настоящий кастинг. Критерии отбора самые строгие – от качества и симметричности иголок до пышности дерева.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Дорога за новогодней радостью очень даже экстремальная. Поэтому каждый раз, когда вы приобретаете ель, подумайте о том, какой путь она могла преодолеть.

Когда мы жалуемся, мол, снежных шапок на деревьях не хватает, это ничто по сравнению с тем, как ждут первых морозов лесники.

Плантации с зелеными красавицами – именно так выращивают главный атрибут праздника – разбросаны по разным уголкам угодий лесничества. Когда дорогу по осени размывает, добраться не так и просто.

Геннадий Коцуба, помощник лесничего Запрудского лесничества:

У нас есть плантации разных возрастов. Вот эта, допустим, елка – этой плантации6 лет на данный момент. Каждый год мы создаем около гектара, чтобы у нас были разновозрастные ели. И, допустим, подходит возраст рубки, мы начинаем рубить. Вырубаем не всю, конечно, некоторые остаются, доращиваем. Потом дополняем плантацию. Когда уже из оборота выходит, обратно запахиваем, можем дальше ель посадить или лес. Будет расти.

Вырубка проходит исключительно по лесному билету. Уже на этом этапе лесник как маркетолог должен оценить потенциал дерева – купят красотку или нет. Самые популярные – 2-3 метра.