Чтобы не общаться со мной, прыгнул в речку, пришлось спасать. Женщина-участковый рассказала о своих буднях

Новости Беларуси. Всегда на передовой и в строю. На неделе участковые инспекторы милиции отметили профессиональный праздник, история которого началась еще в 1923 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть почти целый век участковые на службе, и это действительно особенная работа.

А женщины в этой профессии и вовсе редкость. Их можно понять. Наручники и пистолет вместо милых женских аксессуаров, а среди собеседников не очень приятные личности. Оксана Семашко встретилась с теми, кто может уладить и семейный скандал, и серьезную драку. Они еще многое умеют, а главное – всегда готовы помочь.

Елена Жилко, старший участковый инспектор ОВД Смолевичского райисполкома:

Только что приехали непосредственно с сообщения, поступившего на линию 102. Сейчас будем отправляться в отдел, разбираться дальше по ситуации (что, как, почему) для того, чтобы принять правильное законное решение. Комната для разбирательств и полные папки заявлений. Майора милиции Елену Жилко на участке традиционно ждут потерпевшие и правонарушители.

Елена Жилко:

У меня есть брат-двойняшка. И когда мы заканчивали институт в городе Минске, у нас (наверное, даже больше у него) возникло желание после учебы, профессией чтобы было милиционер. Избил сожитель, угнали машину, соседи устали от шумных вечеринок. Участковый инспектор порой становится единственным, кому доверяют свою беду и у кого ждут помощи.

Елена Жилко:

И когда ты им помогаешь, это искреннее «спасибо» – это то, чем можно гордиться. Ты понимаешь, что помог конкретной судьбе. Среди участковых инспекторов девушек немного. Сила слабого пола по-особому действует на тех, кто юлит на допросе.

Елена Жилко:

Я уверена, что в некотором смысле женщины работают и делают свою работу более усидчиво, более правильно, где-то более с точки зрения женской стороны мягче. Оксана Семашко, корреспондент:

Те, кто приходят к вам на допросы, случайно не приглашали на свидания? Руку и сердце не предлагали, сложно устоять? Елена Жилко:

Руку и сердце, нет, еще таких случаев не было, но чувствуется, что люди чувствуют себя более расслаблено, не настолько скованно, где-то охотнее делятся информацией. Участковый инспектор как юрист, терапевт, психолог, учитель и медиатор.

Елена Жилко:

Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на улице, дабы не общаться с сотрудником милиции, в частности, со мной, он прыгнул в речку, при том, что он не умел плавать. И пришлось его доставать, спасать, так сказать. Вот такой случай был абсурдный, может быть, на самом деле. Непонятны были его действия.

– А кто бросился на помощь? Вы?

– Да, пришлось. Когда поняла, что плавать он не умеет. И действия его были непонятны. Пришлось.

– Спасли? Поговорили?

– Спасли. Поговорили.

– Выключаете ли кнопочку «участкового» в свои выходные?