Чтобы не общаться со мной, прыгнул в речку, пришлось спасать. Женщина-участковый рассказала о своих буднях
Новости Беларуси. Всегда на передовой и в строю. На неделе участковые инспекторы милиции отметили профессиональный праздник, история которого началась еще в 1923 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть почти целый век участковые на службе, и это действительно особенная работа.
А женщины в этой профессии и вовсе редкость. Их можно понять. Наручники и пистолет вместо милых женских аксессуаров, а среди собеседников не очень приятные личности. Оксана Семашко встретилась с теми, кто может уладить и семейный скандал, и серьезную драку. Они еще многое умеют, а главное – всегда готовы помочь.
Елена Жилко, старший участковый инспектор ОВД Смолевичского райисполкома:
Только что приехали непосредственно с сообщения, поступившего на линию 102. Сейчас будем отправляться в отдел, разбираться дальше по ситуации (что, как, почему) для того, чтобы принять правильное законное решение.
Комната для разбирательств и полные папки заявлений. Майора милиции Елену Жилко на участке традиционно ждут потерпевшие и правонарушители.
Елена Жилко:
У меня есть брат-двойняшка. И когда мы заканчивали институт в городе Минске, у нас (наверное, даже больше у него) возникло желание после учебы, профессией чтобы было милиционер.
Избил сожитель, угнали машину, соседи устали от шумных вечеринок. Участковый инспектор порой становится единственным, кому доверяют свою беду и у кого ждут помощи.
Елена Жилко:
И когда ты им помогаешь, это искреннее «спасибо» – это то, чем можно гордиться. Ты понимаешь, что помог конкретной судьбе.
Среди участковых инспекторов девушек немного. Сила слабого пола по-особому действует на тех, кто юлит на допросе.
Елена Жилко:
Я уверена, что в некотором смысле женщины работают и делают свою работу более усидчиво, более правильно, где-то более с точки зрения женской стороны мягче.
Оксана Семашко, корреспондент:
Те, кто приходят к вам на допросы, случайно не приглашали на свидания? Руку и сердце не предлагали, сложно устоять?
Елена Жилко:
Руку и сердце, нет, еще таких случаев не было, но чувствуется, что люди чувствуют себя более расслаблено, не настолько скованно, где-то охотнее делятся информацией.
Участковый инспектор как юрист, терапевт, психолог, учитель и медиатор.
Елена Жилко:
Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на улице, дабы не общаться с сотрудником милиции, в частности, со мной, он прыгнул в речку, при том, что он не умел плавать. И пришлось его доставать, спасать, так сказать. Вот такой случай был абсурдный, может быть, на самом деле. Непонятны были его действия.
– А кто бросился на помощь? Вы?
– Да, пришлось. Когда поняла, что плавать он не умеет. И действия его были непонятны. Пришлось.
– Спасли? Поговорили?
– Спасли. Поговорили.
– Выключаете ли кнопочку «участкового» в свои выходные?
Елена Жилко:
Быть участковым с 8:00 до 17:00, потом становиться обычным человеком, такого, наверное, не получится. Надо быть (и приходится быть) участковым в режиме 24 на 7. Люди перебегают проезжую часть в неположенном месте перед самой машиной. Ты пытаешься донести до них, что это не просто нарушение, это опасно для жизни, для их здоровья.
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