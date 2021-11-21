Какие последствия ждут Польшу после применения химатаки против беженцев? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Бесчеловечность под ярлыком европейской демократии. Водометы, светошумовые гранаты и химическая атака против беженцев – так проблему миграционного кризиса решает правительство Польши, отодвинув в сторону все правила международных конвенций и человеческой морали. Актуальные новости с белорусско-польской границы обсудим на площадке ток-шоу «По существу». Своим мнением о сложившейся ситуации поделятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В понедельник, 22 ноября, в 18.30, в эфире телеканала СТВ – не пропустите.