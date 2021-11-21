Прямой эфир

Какие последствия ждут Польшу после применения химатаки против беженцев? Анонс ток-шоу «По существу»

21 ноября 2021 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бесчеловечность под ярлыком европейской демократии. Водометы, светошумовые гранаты и химическая атака против беженцев – так проблему миграционного кризиса решает правительство Польши, отодвинув в сторону все правила международных конвенций и человеческой морали. Актуальные новости с белорусско-польской границы обсудим на площадке ток-шоу «По существу». Своим мнением о сложившейся ситуации поделятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В понедельник, 22 ноября, в 18.30, в эфире телеканала СТВ – не пропустите.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина: «Наблюдая за агрессивным поведением Польши в приграничной зоне, можно чётко увидеть попытки спровоцировать Беларусь»
21 ноября 2021 16:32

Дзиодзина: «Наблюдая за агрессивным поведением Польши в приграничной зоне, можно чётко увидеть попытки спровоцировать Беларусь»

Григорий Азарёнок: «Вы, Запад, это филиал ада на земле»
21 ноября 2021 16:32

Григорий Азарёнок: «Вы, Запад, это филиал ада на земле»

Александр Маркевич: цели Польши понятные. Они хотят показать ЕС, что они настоящий бастион от незаконной миграции
21 ноября 2021 16:31

Александр Маркевич: цели Польши понятные. Они хотят показать ЕС, что они настоящий бастион от незаконной миграции