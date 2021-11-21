За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане

Новости Беларуси. Пока политики не всегда слышат друг друга, люди в стихийном лагере теряют терпение и надежды на европейскую толерантность, пытаются самостоятельно прорваться через границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие набеги стихийны. Их все больше, а людей возвращается назад все меньше. Польские пограничники понимают ситуацию и пытаются установить контакт с нашими пограничниками сами, на разных уровнях. Мы к диалогу готовы. Наша позиция известна. Подробности у Вероники Кудринецкой. Расстояния из одной части света в другую, которые многие из нас благодаря авиации могут пересечь за считанные часы, беженцы преодолевают неделями. Но выбор у них невелик: погибнуть от пуль и снарядов либо попытаться вырваться из горнила войны и, если повезет, найти убежище в толерантной Европе. Путь, который проделал Хасан Али с братьями, женой и детьми, знаком тысячам курдских беженцев, покинувших родину и отправившихся в поисках спасения в демократическую Европу. Полная рисков дорога семьи Али из охваченного войной Курдистана заняла 35 дней. Первый шаг навстречу мирной жизни стоил дорого.

Он говорит, мы жили в Эрбиле, в столице Курдской автономии, там нам жизни нет. Он заплатил 4 500 долларов за каждую визу. Хотя виза стоит порядка 20 долларов. В обмен на ощущение безопасности были отданы все сбережения. Хасан рассказал о своем нелегком путешествии: тюки в руках, дни без еды и воды, босые ноги. Убегали в чем были. А еще о том, как встретила их Польша – блокпост демократической Европы.

Говорит, когда обливали напором водомета, он упал и разбил себе нос. Газ пустили, от этого маленького ребенка тошнило, глаза слезились. Было плохо, говорит, мы боялись, что что-то с дочкой случится. Говорят, что можно привыкнуть ко всему и к войне тоже. Отчасти – да, но разве можно привыкнуть к постоянному страху за своих родных, за жизни детей. К тому, что рядом с тобой в любой момент может прогреметь взрыв, который убьет тебя или кого-то из твоих близких.

Говорит, что ему 43 года. За эти 43 года он не видел нормальной, свободной жизни. В Курдистане только приближенные к курдскому правительству живут. Такие, как мы, страдаем. Поэтому все, что имели в Курдской автономии, все продали. Ни дома, ничего нет.

В этой истории пугает все. Но еще больше страшит равнодушие остального мира к трагедии этих людей. ООН, единственная кто может помочь, предпочитает наблюдать со стороны и прятаться за сухими обтекаемыми формулировками.