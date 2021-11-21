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За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане

21 ноября 2021 16:41
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Новости Беларуси. Пока политики не всегда слышат друг друга, люди в стихийном лагере теряют терпение и надежды на европейскую толерантность, пытаются самостоятельно прорваться через границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие набеги стихийны. Их все больше, а людей возвращается назад все меньше. Польские пограничники понимают ситуацию и пытаются установить контакт с нашими пограничниками сами, на разных уровнях. Мы к диалогу готовы. Наша позиция известна.  

Подробности у Вероники Кудринецкой.  

Расстояния из одной части света в другую, которые многие из нас благодаря авиации могут пересечь за считанные часы, беженцы преодолевают неделями. Но выбор у них невелик: погибнуть от пуль и снарядов либо попытаться вырваться из горнила войны и, если повезет, найти убежище в толерантной Европе. Путь, который проделал Хасан Али с братьями, женой и детьми, знаком тысячам курдских беженцев, покинувших родину и отправившихся в поисках спасения в демократическую Европу. Полная рисков дорога семьи Али из охваченного войной Курдистана заняла 35 дней. Первый шаг навстречу мирной жизни стоил дорого.  

За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане-1

Он говорит, мы жили в Эрбиле, в столице Курдской автономии, там нам жизни нет. Он заплатил 4 500 долларов за каждую визу. Хотя виза стоит порядка 20 долларов.  

В обмен на ощущение безопасности были отданы все сбережения. Хасан рассказал о своем нелегком путешествии: тюки в руках, дни без еды и воды, босые ноги. Убегали в чем были. А еще о том, как встретила их Польша – блокпост демократической Европы.  

За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане-4

Говорит, когда обливали напором водомета, он упал и разбил себе нос. Газ пустили, от этого маленького ребенка тошнило, глаза слезились. Было плохо, говорит, мы боялись, что что-то с дочкой случится.  

Говорят, что можно привыкнуть ко всему и к войне тоже. Отчасти – да, но разве можно привыкнуть к постоянному страху за своих родных, за жизни детей. К тому, что рядом с тобой в любой момент может прогреметь взрыв, который убьет тебя или кого-то из твоих близких.  

За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане-7

Говорит, что ему 43 года. За эти 43 года он не видел нормальной, свободной жизни. В Курдистане только приближенные к курдскому правительству живут. Такие, как мы, страдаем. Поэтому все, что имели в Курдской автономии, все продали. Ни дома, ничего нет.  

За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане-10

В этой истории пугает все. Но еще больше страшит равнодушие остального мира к трагедии этих людей. ООН, единственная кто может помочь, предпочитает наблюдать со стороны и прятаться за сухими обтекаемыми формулировками.  

За каждую визу они заплатили 4500 долларов. История беженца, который рассказал о жизни в Курдистане-13

Худо Бакиян, заместитель председателя Всемирного конгресса езидов:  
Езидов около 600-700 тысяч в Ираке. И немало, и немного. Но им права не дают, езиды убегают. Европа им обещала, в частности Германия. Геноцид езидов признали. Но признали не как этнос отдельный, а как религиозную группу. Это проблема. Я, общаясь с ними, более глубоко знаю, занимаюсь этими вопросами. Перед ООН и ЕС поднимали вопросы мы. Конкретно наша организация, в частности я. Получали иногда ответ от них, что мы занимаемся этим, держим руку на пульсе. Но какой пульс? Люди гибнут, живут в нечеловеческих условиях.  

«Террористы». Беженец рассказал, как на его маленькую дочку поляки выпустили газ – подробнее здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Худо Бакиян # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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