Здесь вам покажут «живые статуи». Побывали в студии оригинального жанра «Творяки»

Новости Беларуси. Яркие выступления, незабываемые эмоции, оригинальная подача. Мимо этих скульптур точно не пройти. Внимание приковывают сложные костюмы, грим, а еще умение взаимодействовать со своим зрителем. Работа таких актеров только на первый взгляд кажется простой. Что же стоит за многочасовым макияжем и неподвижной позой. В этом мы решили разобраться, приехав в один из самых удивительных городов Беларуси Несвиж, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Еще в детстве Анна Татур мечтала о сцене и о создании театрального коллектива. С удовольствием участвовала в школьных праздниках и спектаклях, закончила девушка Институт культуры. И вот уже 10 лет под ее руководством существует студия оригинального жанра «Творяки», где при помощи мимики и пластики тела создаются атмосферные и запоминающиеся представления.

Анна Татур, руководитель образцовой студии актерского мастерства «Творяки»:

На данный момент это уже не просто студия, это образцовая студия актерского мастерства, мы называемся «Творяки» от слова творить, вытворять, творчество. Взяли такое название, потому что все ребята у нас творят, сами творят скульптуры, мы создаем вместе образ. Главной особенностью «живой статуи» является полное отсутствие каких-либо движений на протяжении долгого времени. Подобная работа очень сложна. Однако обладать здесь надо не только терпением, но и артистичностью, чтобы у прохожих вызвать особенные эмоции. Анна Татур:

Это тяжелый труд, должна быть особая выдержка, мы проводим отбор, задаем определенные вопросы, просим что-то показать, изобразить. Смотрим на выдержку их, просим человека держаться в определенной позировке и в определенном образе. Мышцы начинают затекать, человек начинает трястись. В этот момент, находясь в образе, нужно поменять позировку, ожить и дальше стоять. Каждый участник должен придумать историю своего образа, прямо на кастинге историю этого образа создать и держать ее. Тогда мы уже можем понять, что с вами мы сможем это сделать, будем заниматься. Мим – это ребята более энергичные, шустрые, которые хотят многое рассказать, но не всегда у них есть возможность, но они за счет пластики теле и мимики могут работать. Если в жизни они стесняются, то в образе мима у них есть возможность, не стесняясь, подойти к человеку, поздороваться с ним. У них раскрыты все двери для общения через пластику тела и мимику лица. Выбор персонажа у каждого из ребят свой. Все зависит от внутренней потребности и желания.

Анна Татур:

Конечно, типаж существует, но на первом плане внутреннее состояние. Если мы берем народную тему, значит человек должен быть радушный, у него внутри должно быть желание раскрыть руки, чтобы притянуть к себе зрителя. По каждой теме мы так выбираем. Конечно, лицо, мимика, подача. Если это принцесса, значит человек должен быть аккуратненький, задумчивый. То есть в первую очередь как сам себя человек преподносит, как он себя чувствует, это будет его первый костюм, который подходит ему по образу, чтобы он смог адаптироваться и почувствовать удобство внутри себя, смог соединить внутреннее состояние с типажом и с образом, который он несет. А уже следующий костюм – мы начинаем менять характер, потому что ребята у нас должны быть многофункциональные. Мы раскрываем все грани. Ангелина Валькович, корреспондент:

Интересно, какой первый костюм подошел бы мне? Анна Татур:

Конечно, принцессы или балерины.

Перед выступлением проходит тщательная подготовка. Создание костюма, умение накладывать грим, владение своим телом и мимикой. Анна Татур:

Идеи берутся с улицы, из общения, ты наблюдаешь за людьми, как люди себя ведут, чего не хватает. Даже у нас в Несвижском парке есть скульптуры Радзивиллов, на мероприятия, которые мы проводим, думаю, какую бы изюминку добавить. Не хватает такой скульптуры, и мы начинаем их творить. Созданием костюмов начинала заниматься я, обучала своих ребят, сейчас уже за моей спиной мои замы, ребята, которые начинали участвовать в нашем коллективе и сейчас продолжают нести на своих плечах должность руководителя этой студии. Если человек давно уже у нас в коллективе, он профессионал в этом деле, то грим может нанести в течение 30 минут, закрасить руки и лицо. Это быстрый темп, часто бывает такое, что опаздываем, нам нужно раньше выставиться. Но нам еще нужно надеть костюм, его подкрасить, потому что костюмы изнашиваются. Бывает дождь, мы же работаем на улице, мы не всегда работаем непосредственно в закрытом помещении. Мы работаем в основном на улице, на свету, на солнце, под дождем, на ветру. Ребята это все выдерживают, костюм этот подделывается. Чтобы была готовая статуя, скульптура, артисту нужен час.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Как долго потом это все смывается? Анна Татур:

У нас есть два вида грима, один смывается быстро, а специализированный грим смывается очень долго. Изначально он снимается вазелином с салфетками, а потом уже ребята идут в теплую ванну и умываются. Чтобы прийти в нашу студию, человек еще должен любить побыть в ванне. К нам приходят различные ребята, у каждого артиста есть своя изюминка, есть свое зерно. Это зерно моя задача прорастить. Я, как садовник, проращиваю в каждом ребенке свое зернышко, потому что я же не сразу знаю, чем обладает этот человек. Не сразу дети раскрываются, по истечении времени ты видишь, как человек раскрывается, как он растет. Я очень много получаю удовольствия, когда вижу огромные глаза, большую улыбку, когда зритель радуется. Хочется дальше продолжать жить, это вечный двигатель для меня – это реакция зрителя. Ради этого я работаю, я работаю с детьми, потому что я вижу, как дети развиваются, вырастают, творят. Подобные работы можно смело называть произведением искусства. Материала требуется много. Все мельчайшие детали доводятся до совершенства.

Анна Татур:

У бабочек крылья сейчас спрятаны, все помнят мультик про Питера Пэна, вот у нас такого плана. У нас есть спортсменка, военные костюмы на 9 Мая, у нас есть школьники, костюмы из «Алых парусов», это у нас цветочница в серебряном. Тут уже белые с зонтиком ребята, белорусская тематика. Больше всего пользуется спросом белорусская тематика, у нас есть и со снопом, и с хлебом, с мешком зерна, с бульбой, на любую тему. Все, что пожелаете, можем реализовать. Больше всего времени потребовали костюмы белых статуй, белая балерина. Потому что там была фатиновая юбка, нам пришлось ее покрывать крахмалом. Ждать около недели, чтобы она высохла, потом у нас ушло 5 литров эмульсионки. Дальше мы ждали нашу участницу, актрису, этот костюм формировался именно по ее очертаниям тела, по ее фигуре. Мы сушили феном, где-то у нас что-то не подходило, мы обратно вымачивали, чтобы на тело хорошо легло. Это был самый долгий костюм. Ангелина Валькович:

Какой костюм самый дорогостоящий? Анна Татур:

Греческий. Потому что там очень много ткани. На один костюм греческий у нас ушло 12 метров ткани, потому что там идет нижний подъюбник, верхний, идет длинная ткань, которая это все обертывает, парики, вазы. То, что мы видим здесь, это десятая часть всей нашей костюмерной, потому что мы не можем расположиться полностью, широко все развесить. У нас в других местах тоже висят костюмы, чтобы можно было удобно надеть. Ангелина Валькович:

Есть какие-то правила хранения?

Анна Татур:

Да, все обязательно должно быть в чехлах. Чтобы в одном чехле был только один костюм, чтобы не соприкасалось золото с серебром, максимум может быть золото с золотом, мешать ни в коем случае нельзя. Иначе измажется костюм, придется его заново красить, заново будет трата. Ангелина Валькович:

Ткань имеет значение здесь? Анна Татур:

Да, имеет. Мы выбираем ткань тяжелую, ни в коем случае не ситец, потому что он разорвется, если на него покрыть краску. Ангелина Валькович:

Как покрывается краской? Анна Татур:

Перед тем, как покрывается краской, все зависит от ткани, что-то мы пропитываем, где-то грунтовку мы наносим. Дальше используем краску наверх, чтобы создать эффект тяжести. Ни одно мероприятие в Несвиже не проходит без участия этого творческого коллектива.

Когда сюда зашла, испытала шок, потому что это выглядит очень красиво, эстетично, модно. Захотелось даже на себя какой-то образ примерить. Почувствовать, каково это.