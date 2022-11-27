Девушка-картина. Участница студии оригинального жанра «Творяки» рассказала о выступлениях
Новости Беларуси. Яркие выступления, незабываемые эмоции, оригинальная подача. Мимо этих скульптур точно не пройти. Внимание приковывают сложные костюмы, грим, а еще умение взаимодействовать со своим зрителем. Работа таких актеров только на первый взгляд кажется простой. Что же стоит за многочасовым макияжем и неподвижной позой? В этом мы решили разобраться, приехав в один из самых удивительных городов Беларуси Несвиж, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Так, Дарья Синицына в студии уже более 7 лет. Вспоминая, как сюда пришла, улыбается. Привели ее на первом курсе одногруппницы, у самой же желания не было. Но по иронии судьбы в коллективе осталась именно она. Сейчас Дарья совмещает выступления с материнством. Любимый образ – девушка в картине.
Дарья Синицына:
Получилось так, что мы с мужем оба творческие личности. Он состоит в другом коллективе «Несвижские ложкари», иногда и его, и меня зовут на одно мероприятие, нам приходится решать, кто будет сидеть с ребенком, а кто будет выступать. Последний раз вот в таком образе я из картины выскочила и сразу поехала на велосипеде домой, потому что мужа вызвали на работу.
А чтобы зритель поверил, важно понимать чувства, мысли и внутренние мотивы персонажа.
Дарья Синицына:
Если я буду просто стоять, то никакой магии не будет. Вы не поверите, что я картина. Надо замереть и представлять, что я нарисованная девушка. Когда ты Радзивилл, то ты представляешь, что ты Радзивилл, что у тебя есть замок, владения свои. Мне нравится, что мы дарим яркие эмоции людям. После того, как они нас увидят, у них поднимается настроение на весь день.
Важная часть в работе – грим. Чаще всего его наносят ребята сами. Платья обычно закрывают большую часть тела, поэтому гримировать приходить руки и голову. Чтобы добиться нужного цвета бронзы, золота или меди, нанести правильно тени, сымитировать текстуру металла или камня, может уйти несколько часов. Но это того стоит. Эффект потрясающий.
Дарья Синицына:
Первые разы красили меня девочки-дизайнеры, но в этот раз я уже сама наловчилась. Потом участки, где я не могла достать, меня уже дизайнеры докрашивали. Добавляли что-то.
Ангелина Валькович:
Как чувствует себя кожа?
Дарья Синицына:
Мы ее подготавливаем, мажем жирным кремом, чтобы она не так стягивалась, не сушилась. Потом приезжаешь домой и делаешь масочки, чтобы лицо не так страдало.
Когда-то Виктория Казак пришла в студию, не имея ни малейшего представления о живых скульптурах. Теперь вместе с Анной Татур девушка воплощает необычные идеи в монументальную реальность.
Виктория Казак, руководитель образцовой студии актерского мастерства «Творяки»:
Анна Викторовна была режиссером, а я была ее помощником, бегала за ней с блокнотиком, принеси, подай, нужно бегать, покупать какие-то материалы, на мне на данный момент «Свои люди». Это коллектив статуй, мы с ними работаем несколько раз в неделю. Это мастер-классы, выезды, мероприятия, работа над костюмами, гримом, над пластикой и мимикой. Мы являемся основными руководителями. Ребятам нужна в любом случае какая-то картинка для образца. Поэтому часто руководители выступают в роли артистов для эталона для детей. Как правило, создание костюма лежит на руководителе. Безусловно, мы можем отталкиваться от самого человека, который будет выступать в этом костюме. Часто делаем костюмы, чтобы мы на определенных мероприятиях выступали. Есть тематики частые и популярные, например, народные, белорусские, где больше всего используется определенный типаж людей, тогда мы создаем эти костюмы. Внутри команды всегда есть человек, отвечающий за свою миссию. Сегодня я являюсь греческой богиней с цветами, в том числе этот образ можно преобразовать в греческую богиню плодородия. Все образы универсальные.
Здесь вам покажут «живые статуи». Побывали в студии оригинального жанра «Творяки» – подробности здесь.