Девушка-картина. Участница студии оригинального жанра «Творяки» рассказала о выступлениях

Новости Беларуси. Яркие выступления, незабываемые эмоции, оригинальная подача. Мимо этих скульптур точно не пройти. Внимание приковывают сложные костюмы, грим, а еще умение взаимодействовать со своим зрителем. Работа таких актеров только на первый взгляд кажется простой. Что же стоит за многочасовым макияжем и неподвижной позой? В этом мы решили разобраться, приехав в один из самых удивительных городов Беларуси Несвиж, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Так, Дарья Синицына в студии уже более 7 лет. Вспоминая, как сюда пришла, улыбается. Привели ее на первом курсе одногруппницы, у самой же желания не было. Но по иронии судьбы в коллективе осталась именно она. Сейчас Дарья совмещает выступления с материнством. Любимый образ – девушка в картине.

Дарья Синицына:

Получилось так, что мы с мужем оба творческие личности. Он состоит в другом коллективе «Несвижские ложкари», иногда и его, и меня зовут на одно мероприятие, нам приходится решать, кто будет сидеть с ребенком, а кто будет выступать. Последний раз вот в таком образе я из картины выскочила и сразу поехала на велосипеде домой, потому что мужа вызвали на работу. А чтобы зритель поверил, важно понимать чувства, мысли и внутренние мотивы персонажа. Дарья Синицына:

Если я буду просто стоять, то никакой магии не будет. Вы не поверите, что я картина. Надо замереть и представлять, что я нарисованная девушка. Когда ты Радзивилл, то ты представляешь, что ты Радзивилл, что у тебя есть замок, владения свои. Мне нравится, что мы дарим яркие эмоции людям. После того, как они нас увидят, у них поднимается настроение на весь день. Важная часть в работе – грим. Чаще всего его наносят ребята сами. Платья обычно закрывают большую часть тела, поэтому гримировать приходить руки и голову. Чтобы добиться нужного цвета бронзы, золота или меди, нанести правильно тени, сымитировать текстуру металла или камня, может уйти несколько часов. Но это того стоит. Эффект потрясающий.

Дарья Синицына:

Первые разы красили меня девочки-дизайнеры, но в этот раз я уже сама наловчилась. Потом участки, где я не могла достать, меня уже дизайнеры докрашивали. Добавляли что-то. Ангелина Валькович:

Как чувствует себя кожа? Дарья Синицына:

Мы ее подготавливаем, мажем жирным кремом, чтобы она не так стягивалась, не сушилась. Потом приезжаешь домой и делаешь масочки, чтобы лицо не так страдало. Когда-то Виктория Казак пришла в студию, не имея ни малейшего представления о живых скульптурах. Теперь вместе с Анной Татур девушка воплощает необычные идеи в монументальную реальность.