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Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 4 ноября

04 ноября 2020 15:26
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Новости Беларуси. Прирост новых случаев заболевания наблюдается в Беларуси. Но медики во всеоружии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сезонному подъему заболеваний в стране начали готовиться заранее. В больницах обеспечен достаточный коечный фонд, сформирован запас защитных средств и лекарств.

В Минздраве рассказали, как в Беларуси подготовились ко второй волне коронавируса

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 4 ноября-1

По информации Минздрава, только за последние сутки выявлено 984 случая COVID-19. Медики призывают людей поберечь себя. С начала вспышки заболевания с положительным тестом уже зарегистрированы 102 тысячи 313 человек. Выздоровел 88 тысяч 701 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз.

Всего проведено 2 миллиона 573 тысячи исследований на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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