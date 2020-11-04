Юрий Караев: всем почему-то слово «стабильность» надоело, вызывает усмешку

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Как и везде, так и здесь нужно сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате всех этих беспорядков, в результате попытки смены власти, и доводить ту простую истину: всегда смотри, кому выгодно все это. С точки зрения в первую очередь экономической, спокойной жизни людей. Всем почему-то слово «стабильность» надоело, вызывает усмешку, а ведь это самое главное – безопасность человека и его жизни, самое главное – спокойствие. Видимо, настолько людям приелась спокойная жизнь, что некоторые решили попробовать, а как это будет по-другому. И вот наша задача – удержать от такого опрометчивого «попробования». Потому что может же стать и хуже, а потом назад не вернешь.

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