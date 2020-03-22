«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников

Новости Беларуси. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развернута в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди старше 60 лет в большей степени подвержены воздействию коронавирусной инфекции, поэтому сейчас для них особенно важно воздержаться от посещения мест большого скопления людей. В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить? Сотрудники социальных служб помогут пенсионерам с покупкой продуктов питания и лекарств, привезут на дом необходимые рецепты из поликлиники или оплатят коммунальные платежи. Представители соцслужб предпринимают все меры, чтобы обезопасить своих подопечных: пожилых людей они посещают в медицинских масках и перчатках.

Только на территории Ленинского района Могилева зарегистрировано больше 5 000 одиноко проживающих людей. Соцработники стараются обеспечить всем необходимым каждого.

Валентина Борисенко, жительница Могилева:

Это большая помощь особенно одиноким людям. Вот, как я – одинокая, помочь некому, частный сектор. Поэтому это очень большая помощь. Спасибо большое, что такое внимание пожилым людям уделяется.

Лариса Безводицкая, заведующая отделением социальной помощи на дому центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Мы уже позаботились о своих гражданах, которые состоят у нас на обслуживании. Мы обеспечили 870 граждан продуктами питания и лекарствами. Это делается для того, чтобы максимально обезопасить наших пожилых людей от распространения этой инфекции.