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«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников

22 марта 2020 12:41
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Новости Беларуси. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развернута в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников-1

Люди старше 60 лет в большей степени подвержены воздействию коронавирусной инфекции, поэтому сейчас для них особенно важно воздержаться от посещения мест большого скопления людей.

В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?

Сотрудники социальных служб помогут пенсионерам с покупкой продуктов питания и лекарств, привезут на дом необходимые рецепты из поликлиники или оплатят коммунальные платежи. Представители соцслужб предпринимают все меры, чтобы обезопасить своих подопечных: пожилых людей они посещают в медицинских масках и перчатках.

«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников-4

Только на территории Ленинского района Могилева зарегистрировано больше 5 000 одиноко проживающих людей. Соцработники стараются обеспечить всем необходимым каждого.

«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников-7

Валентина Борисенко, жительница Могилева:
Это большая помощь особенно одиноким людям. Вот, как я – одинокая, помочь некому, частный сектор. Поэтому это очень большая помощь. Спасибо большое, что такое внимание пожилым людям уделяется.

«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников-10

Лариса Безводицкая, заведующая отделением социальной помощи на дому центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Мы уже позаботились о своих гражданах, которые состоят у нас на обслуживании. Мы обеспечили 870 граждан продуктами питания и лекарствами. Это делается для того, чтобы максимально обезопасить наших пожилых людей от распространения этой инфекции.

«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников-13

Услуги такого рода оказывают по всей стране. Организовать работу – поручение Президента. За помощью можно обращаться в территориальные центры обслуживания населения, которые работают в каждом районе Беларуси.

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Не остаются в стороне благотворительные организации и общественные объединения. Так, БРСМ организовал горячую линию для информирования пожилых людей: пенсионерам в том числе помогут связаться с центрами соцобслуживания.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Валентина Борисенко # Лариса Безводицкая # Фотофакт

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