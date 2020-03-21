Прямой эфир

В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?

21 марта 2020 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях сложной эпидемиологической обстановки пожилым людям рекомендовано избегать посещения массовых мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой связи помощь по доставке продуктов и лекарств одиноким гражданам и инвалидам готова оказать социальная служба.

«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

Обратиться за такой помощью можно в центры соцобслуживания. Помогать будут как работники, так и волонтеры. О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию этой работы можно сообщить в Министерство труда или территориальные комитеты.

В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?-1

Кроме того, для информационной помощи пожилым людям Белорусский республиканский союз молодежи организовал работу горячих телефонных линий. Звонки принимаются ежедневно кроме воскресенья.

По данным Министерства труда, в Беларуси насчитывается 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тысяч нет близких.

В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?-4

 

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»
21 марта 2020 18:05

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»

«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва
21 марта 2020 17:56

«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва

«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр
21 марта 2020 17:41

«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр