В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?

Новости Беларуси. В условиях сложной эпидемиологической обстановки пожилым людям рекомендовано избегать посещения массовых мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой связи помощь по доставке продуктов и лекарств одиноким гражданам и инвалидам готова оказать социальная служба.

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Обратиться за такой помощью можно в центры соцобслуживания. Помогать будут как работники, так и волонтеры. О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию этой работы можно сообщить в Министерство труда или территориальные комитеты.