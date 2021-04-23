«Чтобы люди понимали, что не надо далеко выезжать». В Минском районе обсудили новые подходы к оздоровлению

Своим мнением смогли поделиться представители оздоровительных учреждений, профсоюзных организаций и общественных объединений, а также активная молодежь. Встреча прошла в санатории «Криница» в Минском районе. Среди главных тем – оздоровление трудящихся и их семей. Основная цель – сделать отдых в здравницах пристоличья привлекательным и доступным и вывести его на качественно новый уровень.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы говорим о том, что это не просто досуг, это образ жизни, это оздоровление. Именно в ковидный период это немаловажно, чтобы люди понимали, что не надо далеко выезжать, что здесь конкретные программы оздоровления, направленные на преодоление последствий для тех, кто переболел этой болезнью. В связи с этим надеемся, что те формы работы, которые применены в наших оздоровительных учреждениях, общественных объединениях, найдут продолжение и в коллективах трудовых.