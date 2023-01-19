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Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери

19 января 2023 06:47
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Новости Беларуси. Один из самых почитаемых церковных праздников. Православные верующие отмечают Богоявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери-1

Праздник связан с таинством крещения Иисуса в водах Иордана. С тех пор в день Богоявления священнослужители освящают воду. Говорят, что в этот праздник во всем мире вода становится святой. Поэтому относиться к ней следует соответственно. 

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери-4

Набирают агиасму в небольшие емкости. Считается, что достаточно всего одной чайной ложки, чтобы укрепить духовную силу. Пить воду можно в любое время, кроме того, ею окропляют дома и еду. Чин освящения проводят во всех крупных храмах Беларуси.  

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери-7

Протоиерей Виктор, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:  
Каждый праздник, на который нас святая церковь собирает на молитву, – это для нас и есть обновление, потому что к каждому празднику все христиане готовятся по-особому, стараются благоговейно к этому относиться, к праздникам всем. И конечно же, подготовиться духовно. В этот день люди стараются быть на исповеди, подойти к причастию, принять в себя величайшую святыню – тело и кровь Христовы. И этим Господь нас всех укрепляет.  

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери-10

19 января верующие собираются на богослужения, которые в праздник Крещения отличаются особой торжественностью. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх Беларуси возглавит службу в столичном храме иконы Божией Матери.  

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# Православные в Беларуси # общество # Протоиерей Виктор # Иисус Христос # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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