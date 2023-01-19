«Общение, помощь и праздничная программа». В рамках акции «От всей души» ветеранов ВОВ поздравили с Новым годом

Новости Беларуси. Череда зимних праздников уже на финишной прямой, но чудеса не заканчиваются. Акция «От всей души», инициированная Президентом, стала продолжением марафона добрых дел, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Ведь не только самые маленькие ждут сказку – радость можно подарить и тем, кто не меньше нуждается в поддержке и внимании. Ветераны, пожилые и одинокие люди, инвалиды – в преддверии Старого Нового года никто не остался без теплых пожеланий и душевных разговоров за чашечкой чая.

– Мы вас поздравляем с 2023 годом. Надеемся, что год будет хорошим. В рамках акции мы вас поздравляем с прошедшими праздниками, немного вам сладкого и цветочки.

– Спасибо, ребята. К поздравлениям курсантов Академии МВД и активистов Белорусского республиканского союза молодежи присоединился и районный Совет ветеранов. Улыбки, слова благодарности и слезы на глазах ­– сегодня подарки и цветы принимает почетный ветеран Советского района Ефросиния Ивановна Базылева.

Арина Цыпенкова, второй секретарь Советского РК ОО «БРСМ» г. Минска:

К Ефросинии Ивановне наши активисты приходят часто, познакомились мы с ней давно, плотно сотрудничаем, часто приглашаем ее на наши мероприятия, на открытые диалоги, приходим в гости. Поэтому для нас это человек не новый. Каждый раз приятно приходить в гости и видеть, в каком хорошем настроении она находится. В однокомнатной квартире участницы Великой Отечественной нашлось место для всех желающих пообщаться и вместе полистать военный альбом. Она стала связной партизанского отряда, когда ей было 11. В деревеньке недалеко от Буйничского поля прошло детство нашей героини.

Ефросиния Базылева, почетный ветеран, участница Великой Отечественной войны:

Когда началась Великая Отечественная война, весь народ поднялся на защиту нашей огромной родины. Поднялась на защиту и наша большая семья, состоявшая из 9 человек, 7 детей и родители. Все сражались. Четверо было старших, я окончила три класса, в четвертый перешла. Видела, как бомбы летели, снаряды, как плакала мама, когда уходили дети из дома. Кровь, слезы, это было что-то страшное. Приказ задержать врага на подступах к Могилеву выполняли все, от мала до велика. Рыли траншеи и строили окопы, копали землянки и возводили баррикады. Ефросиния Базылева:

Мы, малыши, только подносили и ночью, и вечером, и днем им что-то перекусить, потому что работали они день и ночь, пока продвигались дивизии и полки к Могилеву.

Сейчас в это сложно поверить, но именно на Буйничское поле, в 388-й стрелковый полк в качестве военного корреспондента прибыл сам Константин Симонов. Ефросиния Базылева:

Он написал книгу «Живые и мертвые», подарил нашей семье и музею. Это был поэт, патриот нашей родины, после окончания ВОВ он очень часто приезжал в Могилев, в музей привозил новые стихотворения, многие молодежь знает и по сей день. «Жди меня, и я вернусь» – для самого поэта эти строки стали пророческими. Через много лет он завещает родным развеять свой прах там, где прошло первое боевое крещение.

Ефросиния Базылева:

На Буйничском поле состоялся огромнейший митинг, очень много было народа, гостей. Выступили все, какой он был, как сражался, будучи молодым. И развеяли прах. Это было очень тяжело. Это был человек – патриот нашей великой, необъятной родины. Мы помним его из книг, я с ним очень долго разговаривала, он мне всегда что-то рассказывал, убеждал. Много трагичных моментов пришлось пережить и семье Ефросиньи Базылевой. Поистине как герой в годы войны ушла из жизни ее родная сестра. Ефросиния Базылева:

Верочка была подпольщицей на станции № 1, которая проводила огромную подпольную работу. И когда Верочку схватили фашисты, очень издевались, думали, что она выдаст хоть кого-то, расскажет про сестру, брата, но она ни одного не выдала. Очень переживали и родители, и мы все. И Вася, который был в разведке, всегда треугольники присылал и говорил, что не сберегли Верочку, сберегите хоть Бронечку, которая тоже выполняет опасное задание. Бронечку сберегли, а вот Василий погиб в последние месяцы войны под Кенигсбергом. И эта боль – без срока давности. Ефросиния Базылева:

В нашей Беларуси люди трудились и воевали, не жалея себя, отдавали жизнь за свободу и мир, поэтому и 2022 год был Годом памяти наших людей, которые погибли в годы ВОВ. А сейчас мы вступили в 2023 год, это Год мира и созидания. Наше поколение, которое уходит, надеемся, думаем, видим и знаем, что вот наши любимые ребята, наши активные, ответственные, наши тоже переживают, чтобы наша Беларусь была свободной, тихой, спокойной, развивалась и дальше. Наша защита и гордость – наша молодежь. Поэтому хочется пожелать нашей молодежи здоровья, благополучия, мира, тепла, добра, чтобы всегда стояли на страже мира. Курсанты факультета криминальной милиции остались под огромным впечатлением от встречи.

Никита Веремьев, курсант факультета криминальной милиции Академии МВД Республики Беларусь:

Евфросиния Ивановна поразила тем, что в детском возрасте принимала непосредственное участие в оказании помощи людям, которые воевали на фронте, которые были партизанами. Узнав историю еще одного человека, который внес свой вклад в Великую Победу, мы стали ближе к тому времени, когда ковалась эта Победа. Арина Цыпенкова:

Евфросиния Ивановна у нас очень активный человек, она приходит и на наши мероприятия Союза молодежи, районные, которые мы постоянно организуем, встречается с нашей молодежью учащейся. И я хочу сказать, что нам очень повезло, потому что мы последнее поколение, которое видит живых свидетелей ВОВ. Нам очень приятно и радостно встречаться с такими людьми. Миссия одновременно и приятная, и очень ответственная. Ведь важно не только сохранить память, но и поддержать тех людей, кто создавал историю своими руками.

Валентина Петрова, председатель Советской районной ветеранской организации:

Мы проводим множество мероприятий, диалоговых площадок, круглых столов с нашими участниками ВОВ. Одним из таких участников ВОВ является Евфросиния Ивановна. Это наше солнышко, наша любимица, потому что мы потеряли очень заслуженных участников войны. Но Евфросиния Ивановна, невзирая на свой возраст, уже не буду говорить, какой возраст, она все-таки очень активна, всегда принимает участие во всех наших мероприятиях, но это еще не все. Она у нас сегодня заместитель председателя Первичной ветеранской организации ЖЭУ № 65. Трудно поверить, но у Ефросинии Ивановны самой есть подопечные, которых она регулярно навещает и всегда подбадривает. Валентина Петрова:

Это труженики тыла, это узники. Она к подопечным своим ходит, звонит, подбадривает их, поддерживает их. Поэтому я всегда говорю на всех мероприятиях, где она есть, низкий поклон ей, потому что сегодня то, что делает она, это мощная поддержка нашей ветеранской организации. Она у нас заслуженный, почетный ветеран. Так что нам есть у кого поучиться оптимизму и хорошему отношению к людям. Валентина Петрова:

Она доброжелательная, ко всем находит слова, она приходит к нам в совет, мы все забываем о работе, о делах, потому что пришла Евфросиния Ивановна. И стихи у нее собственного произведения есть. 18 числа у нас состоится городской пленум. Евфросиния Ивановна вместе со мной поедет на заседание этого пленума, где тоже будет выступать. Таких, как она, осталось очень мало. Но сегодня это наша радость. К слову, кроме общения и праздничной программы, пожилым людям предлагают реальную помощь: в уборке снега, доставке продуктов и лекарств. Хочется надеяться, что акция будет радовать от всей души не только эту неделю, но и весь год.