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Девочка, которая сыграла роль Мальвины. На 54-м году жизни скончалась Татьяна Проценко

19 мая 2021 18:22
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На 54-м году жизни скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018-м у нее диагностировали рак. Все эти годы актриса боролась с онкологическим заболеванием, однако болезнь оказалась сильнее.

Девочка, которая сыграла роль Мальвины. На 54-м году жизни скончалась Татьяна Проценко-1

Татьяна родилась в 1968 году в Москве. Наибольшую известность она получила благодаря советской киносказке «Приключения Буратино». С девочкой, которая сыграла роль Мальвины, мечтали познакомиться все мальчишки СССР конца 1970-х. Фильм имел невероятный успех, его очень часто показывали по телевизору.

Девочка, которая сыграла роль Мальвины. На 54-м году жизни скончалась Татьяна Проценко-3

Позже Татьяна Проценко сменила профессию. Она закончила киноведческое отделение ВГИКа, а кроме того, стала членом Международной федерации журналистов. Однако для своих поклонников она так и продолжала оставаться девочкой с голубыми волосами. Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.

# Некролог

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