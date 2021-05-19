Девочка, которая сыграла роль Мальвины. На 54-м году жизни скончалась Татьяна Проценко

На 54-м году жизни скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018-м у нее диагностировали рак. Все эти годы актриса боролась с онкологическим заболеванием, однако болезнь оказалась сильнее.

Татьяна родилась в 1968 году в Москве. Наибольшую известность она получила благодаря советской киносказке «Приключения Буратино». С девочкой, которая сыграла роль Мальвины, мечтали познакомиться все мальчишки СССР конца 1970-х. Фильм имел невероятный успех, его очень часто показывали по телевизору.