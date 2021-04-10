«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин

Новости Беларуси. Благодарность за мирное небо и вечная память героям великой войны. Накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей по всей стране проходят памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 10 апреля в мемориальном комплексе «Тростенец» возлагали цветы к памятнику погибшим.

Представители власти, правоохранители на территории бывшего лагеря смерти также заложили символичную аллею из 70 деревьев плакучей рябины на земле, которая была пропитана кровью в годы войны. «Воспоминания тяжкие. Мама работала, меня прятали». О событиях войны рассказывает бывший узник концлагеря

«Тростенец» был крупнейшим концлагерем в Беларуси и на оккупированной территории Советского Союза. После освобождения от нацистов здесь было обнаружено более 30 братских могил, некоторые из них достигали в длину 50 метров.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Это боль не только на теле Республики Беларусь, но и на теле бывших стран СССР. Находясь здесь сегодня, нас заставляют эти все моменты, которые происходили в нашей истории, задуматься и сделать все для того, чтобы больше это никогда не повторилось. Чтобы не было геноцида, чтобы не было войны.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Это не просто день. Мы находимся в таком месте – месте памяти, где было более 200 тысяч погибших, которых истязали фашистские захватчики. Почему здесь руководители находятся? Чтобы это было примером молодым сотрудникам, нашим молодым сотрудникам, чтобы они приезжали сюда и тоже проводили такие мероприятия, чтобы могли тоже возложить цветы со своими близкими людьми.