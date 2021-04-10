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«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин

10 апреля 2021 11:46
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Новости Беларуси. Благодарность за мирное небо и вечная память героям великой войны. Накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей по всей стране проходят памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин -1

Утром 10 апреля в мемориальном комплексе «Тростенец» возлагали цветы к памятнику погибшим.

«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин -4

Представители власти, правоохранители на территории бывшего лагеря смерти также заложили символичную аллею из 70 деревьев плакучей рябины на земле, которая была пропитана кровью в годы войны.

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«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин -7

«Тростенец» был крупнейшим концлагерем в Беларуси и на оккупированной территории Советского Союза. После освобождения от нацистов здесь было обнаружено более 30 братских могил, некоторые из них достигали в длину 50 метров.

«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин -10

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Это боль не только на теле Республики Беларусь, но и на теле бывших стран СССР. Находясь здесь сегодня, нас заставляют эти все моменты, которые происходили в нашей истории, задуматься и сделать все для того, чтобы больше это никогда не повторилось. Чтобы не было геноцида, чтобы не было войны.

«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин -13

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Это не просто день. Мы находимся в таком месте – месте памяти, где было более 200 тысяч погибших, которых истязали фашистские захватчики. Почему здесь руководители находятся? Чтобы это было примером молодым сотрудникам, нашим молодым сотрудникам, чтобы они приезжали сюда и тоже проводили такие мероприятия, чтобы могли тоже возложить цветы со своими близкими людьми.

«Чтобы больше это никогда не повторилось». На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» правоохранители высадили аллею рябин -16

История фашистских концлагерей стала одной из самых страшных страниц в истории человечества. Всего через лагеря смерти прошло около 20 миллионов человек. Из них около 12 миллионов погибли.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Масляк # Михаил Гриб # Фотофакт

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