Что значит представлять интересы всей страны и бывает ли политическая гармония? Дипломаты о своей работе

Новости Беларуси. Миролюбие, одно из ключевых качеств белорусов, нашло свое отражение в обновленной Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы исключаем со своей стороны военную агрессию, но при этом оставляем за собой право укреплять национальную безопасность. Сейчас как никогда серьезным испытаниям подвергаются основные принципы международных отношений.

Свой профессиональный праздник на неделе отметили те, кто делают все возможное, чтобы достойно представлять нашу страну на мировой арене. Они строят отношения не с позиции вассала, а равноправного партнера. 183 страны сегодня поддерживают дипломатические отношения с Беларусью. Наши загранучреждения представлены в 56 государствах. А с учетом аккредитации послов по совместительству цифру можно смело удвоить. Что значит представлять интересы всей страны? Как это – говорить на языке дипломатии? И бывает ли политическая гармония? Репортаж Кристины Сущени.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:

Я думаю, что для любого человека, который является дипломатом, который имеет такую роль представлять свою страну, это все-таки вопрос личной гордости. Конечно, для меня это больше, чем работа, больше, чем прийти и с 9 до 5 отработать. Это большая гордость.

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Беларуси:

Для меня и работа, и наслаждение результатами этой работы – это воплощение заветной мечты.

Дипмиссия… Что кроется за этим словом? Слаженный труд, притом сотен людей, иногда незаметный, но всегда эффективный. И, заметьте, не прибегая к языку угроз и оружия. Как ведется, уверенность в дне завтрашнем напрямую зависит от проделанной работы сегодня.

Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:

Дипломатическая работа – эта работа, которая соединяет страны и народы. Это мост, который позволяет решать насущные, актуальные проблемы и находить взаимовыгодные решения для многих стран мира.