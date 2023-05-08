Прямой эфир

С чем у белорусов ассоциируется участие в Великой Отечественной? Опрос

08 мая 2023 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Брестская крепость, партизанское движение и минское подполье. Жители Беларуси рассказали, с чем у них ассоциируется участие нашего народа в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С чем у белорусов ассоциируется участие в Великой Отечественной? Опрос-1

Институт социологии Национальной академии наук продолжает знакомить с исследованием общественного мнения, проведенного в канун 9 мая. Респондентам задавали вопрос: «С чем у вас в первую очередь ассоциируется участие белорусского народа в Великой Отечественной войне?» В ответе, как видим, отсутствует только одна связь, одно событие, которое значительно выделялось бы на фоне других. Опрос проводили по телефону. В нем приняли участие более 900 жителей всех регионов и Минска. 

# Социологический опрос # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой
08 мая 2023 14:03

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой

Дети из Донбасса, которые отдыхали в Беларуси, получили подарки от Президента
08 мая 2023 13:57

Дети из Донбасса, которые отдыхали в Беларуси, получили подарки от Президента

В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова
08 мая 2023 13:18

В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова