С чем у белорусов ассоциируется участие в Великой Отечественной? Опрос

Новости Беларуси. Брестская крепость, партизанское движение и минское подполье. Жители Беларуси рассказали, с чем у них ассоциируется участие нашего народа в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Институт социологии Национальной академии наук продолжает знакомить с исследованием общественного мнения, проведенного в канун 9 мая. Респондентам задавали вопрос: «С чем у вас в первую очередь ассоциируется участие белорусского народа в Великой Отечественной войне?» В ответе, как видим, отсутствует только одна связь, одно событие, которое значительно выделялось бы на фоне других. Опрос проводили по телефону. В нем приняли участие более 900 жителей всех регионов и Минска.