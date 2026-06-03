Суровая математика + романтика! Почему юная белоруска выбрала работать в инженерной геологии – интервью

Недра Беларуси хранят множество секретов, и раскрывать их доверяют не только мужчинам, но и женщинам, которые не боятся ни болот, ни карьеров, ни буровых вышек. Сегодня одна из них – героиня рубрики «Белорусочки» – геолог Василина Тызенгауз.

Твердый характер, мягкая улыбка и любовь к земле, но не на дачном участке, а в разрезе. Она изучает то, что у нас под ногами, но при этом смотрит гораздо дальше. И это несмотря на то, что девушка еще молодой специалист, выпускница и магистрант ведущего вуза страны – Белорусского государственного университета. Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта.

Василина Тызенгауз, геолог ГП «Геосервис»:

Геология – это сочетание суровой математики, скорее так, и романтики, потому что романтика – это новые места, командировки, это какой-то новый объект это каждый раз что-то новое и интересное, а суровая математика – это прочностные характеристики грунтов, какие-то плотности и цифры, очень много цифр, потому что без этого инженерная геология это уже не из разряда строительства.