Суровая математика + романтика! Почему юная белоруска выбрала работать в инженерной геологии – интервью

Недра Беларуси хранят множество секретов, и раскрывать их доверяют не только мужчинам, но и женщинам, которые не боятся ни болот, ни карьеров, ни буровых вышек.
Сегодня одна из них – героиня рубрики «Белорусочки» – геолог Василина Тызенгауз.
Недра Беларуси хранят множество секретов, и раскрывать их доверяют не только мужчинам, но и женщинам, которые не боятся ни болот, ни карьеров, ни буровых вышек.
Сегодня одна из них – героиня рубрики «Белорусочки» – геолог Василина Тызенгауз.
Твердый характер, мягкая улыбка и любовь к земле, но не на дачном участке, а в разрезе. Она изучает то, что у нас под ногами, но при этом смотрит гораздо дальше. И это несмотря на то, что девушка еще молодой специалист, выпускница и магистрант ведущего вуза страны – Белорусского государственного университета.
Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта.
Василина Тызенгауз, геолог ГП «Геосервис»:
Геология – это сочетание суровой математики, скорее так, и романтики, потому что романтика – это новые места, командировки, это какой-то новый объект это каждый раз что-то новое и интересное, а суровая математика – это прочностные характеристики грунтов, какие-то плотности и цифры, очень много цифр, потому что без этого инженерная геология это уже не из разряда строительства.
Василина Тызенгауз:
У геологов очень много различных сфер, от нефтедобычи до инженерной геологии. Я конкретно занимаюсь инженерной геологией. Например, сейчас я работаю на Минском метрополитене, конкретно – 4-я линия минского метро. Мы выходим на ночные улицы, там бурим скважины, и уже по этим скважинам проектировщики будут закладывать линии будущего метро и каких-то станций. Я из города нефтяников – Речица. У нас все пропитано геологией. Из семьи у меня никто не работал в этой сфере, это конкретно мой личный выбор.
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