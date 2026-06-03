Сотрудничество в спортивной и калийной сферах: Мазепин поделился подробностями совещания у Лукашенко

В ходе протокольной части разговора Президент озвучил инициативу премьер-министра Александра Турчина – детально проанализировать и сформировать новые направления для долгосрочного сотрудничества. Глава государства призвал эффективно использовать весь потенциал. И напомнил: по его мнению? состоятельные люди должны помнить о своих корнях и приносить пользу родной земле. Подробности.

После продолжительных и обстоятельных переговоров Дмитрий Мазепин поделился подробностями. Так, прежде всего речь шла о сотрудничестве в спортивной сфере. МОК принял решение отменить все ограничения для белорусских спортсменов. Атлетам и командам из нашей страны разрешили выступать на международных турнирах под национальным флагом. Российские же спортсмены все еще частично под санкциями, но с объединенной Федерации водных видов спорта они сняты. Впрочем, только спортом диалог не ограничился.

Дмитрий Мазепин, председатель Федерации водных видов спорта России, предприниматель:

Я думаю, что нас ждут непростые соревнования чемпионата Европы в Париже. Непростые с точки зрения того, что спорт открыт. Международная федерация нас восстановила во всех правах. Но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут визы, будут нам рады – это остается вопрос на подумать. Следующий чемпионат мира будет в Будапеште. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт со всем – флагом, гимном – и выступать. И если кто-то из российских или белорусских спортсменам завоюет золотую медаль, то у нас есть шанс услышать либо российский, либо белорусский гимн. Я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений.

Второе – конечно, невозможно не коснуться вопроса спорта и вопроса бизнеса. Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларуськалия», то, что происходит на рынке, – это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества стояли на повестке у Президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы.

Кроме того, российский бизнесмен предложил ряд проектов в гуманитарной сфере. Один из них посвящен памяти о событиях Великой Отечественной войны. Речь о показе спектакля режиссера Владимира Машкова «В списках не значился» накануне 22 июня 2027 года. Сначала в Брестской крепости, а после и в Минске.