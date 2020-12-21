«Что ж получается?» Блогер Голиков высказался о насилии

Новости Беларуси. Зарубежные дельцы и интриганы создают множество фейковых фондов и организаций. Основная их задача – дележ грантов и клевета на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту тему рассуждает блогер из Бреста Алексей Голиков в своей постоянной рубрике.

Алексей Голиков, блогер:

Воскресенье, 20 декабря 2020 года, инициатива BYPOL объявила днем «народного трибунала». Самоназванная инициатива позиционирует себя как объединение сотрудников всех силовых ведомств Беларуси – нужно уточнить, сменивших свою позицию. Проще говоря, переобувшихся: BY – бывшие, POL – полицейские. В народе коммерческие организации с сомнительной репутацией привыкли называть кратко «Рога и копыта». Так вот этой инициативе BYPOL вполне может сгодиться название «Шляпа», в смысле «Полная шляпа». Сейчас обосную. Алексей Голиков:

В информационном пространстве то и дело публикуются материалы, оказывающие определенное воздействие на общественное сознание. У авторов каждого материала всегда есть конкретная цель. Речь идет о материале «Издевательства во Фрунзенском РУВД г. Минска». Я поделюсь исключительно своим мнением. Начнем с того, что я крайне недоверчив ко всему, что предлагает интернет. Сам факт того, что МВД подтвердило свою информированность о существовании данного видео, говорит о том, что материал действительно реальный. По крайней мере так информация представлена на одном из интернет-ресурсов. Алексей Голиков:

Во-вторых, факт публикации данного фрагмента формирует ряд риторических вопросов. Например, кто фиксировал на видео обстоятельства оперативных действий? В самом видео текстовым сообщением дается ответ: референт ГИОС Ленинского РУВД Карина Кунгер. Допустим, это правда, но каким образом материал для служебного пользования попал в руки BYPOL? Алексей Голиков:

Вот несколько вариантов. Референт переобулась и слила видео на сторону. Референта угрозами и шантажом заставили предоставить материал. И третье: материал просто своровали. Достоверно об этом общественность узнает едва ли, но убежден, что внутреннее служебное расследование ответит на все эти вопросы. Однако описанная ситуация, как об этом заявили в МВД, заставит сделать свои выводы. Алексей Голиков:

Прогнозируемо они понятны. Идеологическая работа с личным составом будет усилена. Службы внутренней безопасности и кадровой работы будут более бдительны, особенно к молодым сотрудникам. О чем еще может говорить комментарий «По результатам проверки будут сделаны определенные выводы»? По моему мнению, априори МВД в действиях сотрудников не усматривает состава правонарушения или преступления. Во-вторых, очевидны явные изменения в подходах по работе МВД с заявлениями граждан.

Алексей Голиков:

Помните, в Бресте сотрудник правоохранительных органов проводил разъяснительную работу со школьниками с использованием отборного мата? И в описанном случае, и в видеофрагменте представители ведомства не отрицают описанные факты, но к стенке своих не ставят. «Да, факт не отрицаем, да, проведем проверку». И на этом все, точка. Комментирование происходящего на видео поможет понять природу происходящего и, главное, цели, с которыми этот материал был представлен общественности. Алексей Голиков:

Но прежде обозначу свое отношение: я не разделяю использование ненормативной лексики кем бы то ни было, не поддерживаю незаконное применение насилия человека к человеку.

В материале продемонстрирован эпизод досмотра личных вещей задержанных и фрагменты опроса, причем в довольно спокойной обстановке. Однако фокус внимания BYPOL заострен на ударах по корпусу опрашиваемого, ударах резиновой палкой по конечностям на заднем плане и ненормативной лексике проводящих опрос. Все перечисленное платформой перебежчиков предложено обществу как издевательства. Алексей Голиков:

Один интернет-портал, утративший статус СМИ, назвал описанное «кадрами жесткого обращения с задержанными». Обращу внимание: не жестокого, а именно жесткого. Начнем с ненормативной лексики. По неизвестным мне причинам наше общество стало настолько либеральным, что из статьи 17.1 «Мелкое хулиганство» исключили состав правонарушения «Нецензурная брань в общественном месте». Во время проведения социологического исследования более 200 студентов Гомельского технического университета имени П.О. Сухого в возрасте от 17 до 22 лет расспросили о значении мата в их общении. Половина опрошенных не считает использование нецензурных выражений чем-то вредным, 84 % используют мат и лишь 12 % видят в этом проблему.

Алексей Голиков:

Господа, нам всем нужно смотреть правде в глаза: мы все в повальном большинстве материмся: от сапожника до министра. Правоохранители не исключение, но почему-то ненормативная лексика силовиков преподносится как исключительное преступление. Еще раз повторюсь: я не разделяю использование в речи мата, но посмотрите в Telegram-каналы и социальные сети. Там пишут не силовики, а мы с вами – граждане нашего общества. Раз наше общество фактом использования признает мат нормой, то нужно относиться равно справедливо ко всем согрешившим. Отдельного внимания требует и применение физического воздействия силовиками. Тема насилия довольно щепетильная. Поговорим о ней более подробно.

Алексей Голиков:

В моем понимании насилие от слова «сила» – это целенаправленное действие с применением физической силы с единственной целью – подчинить другого человека своей воле, заставить его делать то, что хочет насильник. Однако подчинение – не единственная цель насильника. Мое мнение: первый случай насилия человека над человеком – убийство Авеля. Природой данного насилия, как бы это ни звучало, была банальная зависть. Однако в тех же библейских историях достаточно внимания уделено насилию в виде наказания. Тут и «Розги сыну не жалей» и едва ли уместно спорить с Соломоном – «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Алексей Голиков:

Два предложенных примера достаточны для следующего тезиса: насилие как таковое не имеет положительного или отрицательного окраса. Для упрощенного понимания: насилие – как нож. Им можно и хлеб нарезать, и человека убить. То есть сам по себе нож ни хороший, ни плохой. Но только в связи с совершенным действием нож становится либо орудием преступления, либо инструментом труда. В нашем случае, чтобы определить окрас насилия после 9 августа, нужно установить действия, цели и кем производилось то самое насилие. Алексей Голиков:

Давайте будем честны: насилие производилось с двух сторон, а вот с каких, следует уточнить. Во-первых, со стороны отдельных граждан, которые своими действиями совершали физическое насилие в отношении сотрудников милиции, то есть представителей власти. Ни один гражданин в нашем государстве такого права не имеет. Исключительными случаями в мирное время являются ситуации самообороны и некоторые специфические. Во-вторых, насилие совершалось со стороны представителей силового блока. Да, это так! Или вы думали, что я скажу по-другому? Никак нет! Вещи нужно называть своими именами.