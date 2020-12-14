Алексей Голиков: сегодня со словами «так не доставайся же ты никому» Беларусь пытаются разрубить пополам

Новости Беларуси. Почему безработный – потенциальный правонарушитель и как труд воспитывает самосознание человека? Жизненные истории и полемические рассуждения в очередной серии авторской рубрики «Голиков» на СТВ. Известный блогер о том, что волнует каждого. Собственное мнение, позиции и аргументы.

Алексей Голиков:

Я рос старшим ребенком в обычной деревенской семье. Нас было шестеро. За деревней у нас был кусок земли, который мы называли фазенда. Тяжелая глинистая почва из-за достаточной влажности приносила хороший урожай будь то картошки, свеклы, пшеницы или даже травы. Весной, летом и осенью почти каждый день мы всей семьей садились в прицеп и отец трактором отвозил нас на фазенду. Откосить от работы в поле шансов не было. Примерно такое же детство было у всех детей моего поколения.

Анастасия Янкина, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны»:

Я в 10 лет… Вот эти две коровы, которые у нас были, – в 10 лет я научилась доить коров. И с 10 лет я их доила вручную. Рожь мы жали серпами. Мы прошли такую школу жизни! Я понимала, что у меня единственный билет в жизнь – это образование. Других билетов у меня не было.

Алексей Голиков:

Я как сейчас помню рассказ «Славка» советского писателя Евгения Пермяка. «У агронома в колхозе «Ленинские искры» подрастал сын Славик. Когда мальчику исполнилось шесть лет, он заявил отцу: – Папа, я тоже хочу быть агрономом. Я тоже, как и ты, хочу выращивать хорошую пшеницу. – Это очень приятно, – согласился отец. Давай я отведу тебе поле. И агроном отвел своему сыну поле в палисаднике перед окнами дома, где они жили».

Алексей Голиков:

Дальше повествуется о том, как маленький мальчик в течение шести лет, начиная с одного квадратного метра, выращивал пшеницу. В итоге был выведен новый сорт отборной пшеницы с названием «Славка» от имени главного героя. Можете перечитать. В этом рассказе меня тронул эпизод, когда ребенок, зная цену труду и имея цель, под проливным дождем с зонтом в руках защищал квадратный метр пшеницы. По сути, в этом рассказе описан путь становления человека моего поколения. То, что физический труд из детеныша Homo sapiens формирует личность, едва ли кто станет отрицать. Подобное мнение выражает и руководитель сельхозпредприятия Сергей Степанюк.

Сергей Степанюк, руководитель ОАО «Красный партизан»:

Ибо все в жизни познается ценой великих страданий. Человек, который не трудился, не страдал, не может сочувствовать другому. Он вообще ни на что в жизни не способен. Ничего на халяву не бывает. Ничего. Трудиться надо, и тяжело трудиться.

Алексей Голиков:

История наглядно показывает, что за каждой сильной личностью, управленцем или лидером стоит колоссальный труд. Даже уникальные способности без труда не делают достижения человека выдающимися. Не имеет особого значения, кто ты по профессии: доярка, актер, спортсмен или руководитель. Для того чтобы стать лучшим в своей сфере, нужно трудиться больше, чем кто-либо другой. Но это одна сторона медали. Личность, сформированная не трудом, а праздностью, едва ли может обрести стержень, цели и в пользу обществу, а значит и себе, верно расставить приоритеты. Взаимосвязь труда и человека также описана в законах мирозданья – в поте лица своего будешь добывать хлеб и, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

Сергей Степанюк:

Вы знаете, что мы в этой жизни подчиняемся какому-то закону, который не мы придумали и не нам его отменять. Если внимательно подумать, то не мы придумали эту жизнь и такие условия. Есть какие-то законы общественные, по которым ты обязан трудиться. Не будешь трудиться добросовестно, честно и порядочно, заберут здоровье. Не поймешь, что забрали здоровье – значит, отнимут вообще от тебя жизнь. Ничего не бывает просто так, за все в жизни надо платить. «Поющие в терновнике», эпилог. Читайте.

Алексей Голиков:

Знаете, когда я был помоложе и помудрее, то считал своего отца глупым и говорил: «Необязательно работать руками, можно умственно или заниматься бизнесом». Сейчас я немного повзрослел, ума поубавилось, и я перестал считать отца глупым. Вот аргументы, увиденные с возрастом. Во-первых, лицезреть результат своего труда – одно из высших наслаждений человека. Посмотрите в YouTube – ролики, демонстрирующие процесс труда человека в любой области, имеют наибольшее количество просмотров. Во-вторых, умеренный, но ежедневный физический труд полезен для здоровья. Наше поколение офисного работника за сидячий образ жизни платит букетом заболеваний. В-третьих – и это главное – помните притчу о незаработанном рубле, когда ленивый сын, получая деньги от матери, спокойно смотрел на то, как отец бросает их в печь? И только за заработанным своими руками рублем полез в горящие уголья, когда отец и их бросил в печь.

Алексей Голиков:

К чему все это притчи, аллегории и метафоры? Я глубоко убежден, что ни один ломающий скамейки и тумбы, разбивающий тротуарную плитку и преграждающий движение транспорту своими руками в жизни не заработал и рубля. Разве может человек, своими руками построивший новый забор, разломать его бесцельно? Нет. Разве может человек, создавший предприятие с нуля, в здравом уме разорить его до остатка? Нет. Разве может человек, 25 лет отстраивавший страну, продать ее? Нет. Ломают скамейки, совершают диверсии, угрожают семьям силовиков, пытаются остановить производства и призывают к санкциям только те, кто перстом не оперся, чтобы сделать из перечисленного хоть что-то. Для них все приобретенное и построенное не имеет цены, они над ним не трудились. Это, знаете, как в притче, когда к Соломону пришли две матери. Одна из них заспала ребенка и уже мертвого подложила другой. Соломон сказал: «Принесите меч и разрубите пополам. Часть отдайте одной, а часть другой». И сердце родной матери сжалось: «Пусть останется у нее, только не умерщвляйте!» Другая же говорила: «Рубите!» Сегодня со словами «так не доставайся же ты никому» Беларусь пытаются разрубить пополам.

Валерий Цепкало:

Протесты – это очень круто. И люди, которые идут на эти протесты, – это очень круто. И Беларусь – это очень круто. Действительно, весь мир сегодня смотрит на нас. Весь мир нами сегодня восхищается. Мы реально крутые.