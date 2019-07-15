«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку
Новости Беларуси. Допризывная подготовка в школах Беларуси будет усовершенствована. Этим вопросом займутся сразу два министерства – обороны и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что такой предмет школьникам будет преподавать человек, который сам служил в армии. Кроме этого, в центрах допризывной подготовки обновится оборудование, а для 8 и 9 классов уже разработан факультатив.
А вот познакомиться с армейским бытом летом школьникам помогают спортивно-патриотические лагеря. В одном из них накануне побывали Андрей Равков и Игорь Карпенко. Оба министра пообщались с юношами, которые на девять дней окунулись в армейские будни.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Мы с Министерством образования очень серьезно подходим к этому вопросу, в том числе и по вопросам повышения престижа армейской службы. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые послужат повышению эффективности функционирования военной организации государства. Эти мероприятия вышли в практическую плоскость. И то, что мы с Министерством образования говорим: надо улучшать допризывную подготовку в школах, надо ее совершенствовать. И мы делаем для этого практические шаги.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Нам надо в школе поднять статус военрука, который ведет эти занятия. Мы сейчас над этим работаем.
Подправили нормативку, связанную с деятельностью военно-патриотических классов. И в этом году в свои инструктивные письма к началу учебного года мы закладываем все разъяснения для того, как школы могут это организовать и сделать.
Спортивно-патриотических лагерей в Беларуси порядка 150. За последние 10 лет в них оздоровились и познакомились с армией более 100 тысяч школьников.