Прямой эфир

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку

15 июля 2019 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Допризывная подготовка в школах Беларуси будет усовершенствована. Этим вопросом займутся сразу два министерства – обороны и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что такой предмет школьникам будет преподавать человек, который сам служил в армии. Кроме этого, в центрах допризывной подготовки обновится оборудование, а для 8 и 9 классов уже разработан факультатив.

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку-1

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку-3

А вот познакомиться с армейским бытом летом школьникам помогают спортивно-патриотические лагеря. В одном из них накануне побывали Андрей Равков и Игорь Карпенко. Оба министра пообщались с юношами, которые на девять дней окунулись в армейские будни.

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку-6

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Мы с Министерством образования очень серьезно подходим к этому вопросу, в том числе и по вопросам повышения престижа армейской службы. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые послужат повышению эффективности функционирования военной организации государства. Эти мероприятия вышли в практическую плоскость. И то, что мы с Министерством образования говорим: надо улучшать допризывную подготовку в школах, надо ее совершенствовать. И мы делаем для этого практические шаги.

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку-9

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Нам надо в школе поднять статус военрука, который ведет эти занятия. Мы сейчас над этим работаем.

Подправили нормативку, связанную с деятельностью военно-патриотических классов. И в этом году в свои инструктивные письма к началу учебного года мы закладываем все разъяснения для того, как школы могут это организовать и сделать.

Спортивно-патриотических лагерей в Беларуси порядка 150. За последние 10 лет в них оздоровились и познакомились с армией более 100 тысяч школьников.

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку-12

«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку-14

# Армия Беларуси # общество # Андрей Равков # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары
15 июля 2019 07:16

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

«Белавиа» запускает прямое авиасообщение между Минском и Мюнхеном с 15 июля
15 июля 2019 06:40

«Белавиа» запускает прямое авиасообщение между Минском и Мюнхеном с 15 июля

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать
14 июля 2019 17:19

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать