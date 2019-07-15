«Надо в школе поднять статус военрука». В Беларуси усовершенствуют допризывную подготовку

Новости Беларуси. Допризывная подготовка в школах Беларуси будет усовершенствована. Этим вопросом займутся сразу два министерства – обороны и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что такой предмет школьникам будет преподавать человек, который сам служил в армии. Кроме этого, в центрах допризывной подготовки обновится оборудование, а для 8 и 9 классов уже разработан факультатив.

А вот познакомиться с армейским бытом летом школьникам помогают спортивно-патриотические лагеря. В одном из них накануне побывали Андрей Равков и Игорь Карпенко. Оба министра пообщались с юношами, которые на девять дней окунулись в армейские будни.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Мы с Министерством образования очень серьезно подходим к этому вопросу, в том числе и по вопросам повышения престижа армейской службы. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые послужат повышению эффективности функционирования военной организации государства. Эти мероприятия вышли в практическую плоскость. И то, что мы с Министерством образования говорим: надо улучшать допризывную подготовку в школах, надо ее совершенствовать. И мы делаем для этого практические шаги.