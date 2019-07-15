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«Белавиа» запускает прямое авиасообщение между Минском и Мюнхеном с 15 июля

15 июля 2019 06:40
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Новости Беларуси. Прямое авиасообщение свяжет Минск и Мюнхен. С 15 июля «Белавиа» запускает рейс в столицу Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый самолет отправится сегодня в 12.30 из Национального аэропорта «Минск».

«Белавиа» запускает прямое авиасообщение между Минском и Мюнхеном с 15 июля-1

Ожидается, что новый авиарейс будет востребован прежде всего среди представителей бизнеса. Кроме того, упростит обмен визитами между официальными и культурными делегациями.

Полеты будут регулярными – четыре раза в неделю. Путь в одну сторону займет около 2 часов. Добавим, самолеты «Белавиа» уже летают в три немецких города: Берлин, Франкфурт-на-Майне и Ганновер.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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