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Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

15 июля 2019 07:16
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Новости Беларуси. От канцелярских мелочей до парадного гардероба. Первые школьные базары начинают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары-1

Сотни торговых площадок развернутся по всей стране и будут работать до первых чисел сентября. Традиционно на ярмарках представлен большой ассортимент необходимых к школе товаров – одежда, обувь, аксессуары, учебная литература.

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары-4

Посетив всего одну точку, можно приобрести полный комплект. Приятно порадуют покупателей и цены. Производители уже подготовили специальные предложения.

Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары-7

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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