Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

Новости Беларуси. От канцелярских мелочей до парадного гардероба. Первые школьные базары начинают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни торговых площадок развернутся по всей стране и будут работать до первых чисел сентября. Традиционно на ярмарках представлен большой ассортимент необходимых к школе товаров – одежда, обувь, аксессуары, учебная литература.