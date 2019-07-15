Приятные цены и широкий ассортимент. В Беларуси стартуют школьные базары

Новости Беларуси. От канцелярских мелочей до парадного гардероба. Первые школьные базары начинают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От канцелярских мелочей до парадного гардероба. Первые школьные базары начинают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни торговых площадок развернутся по всей стране и будут работать до первых чисел сентября. Традиционно на ярмарках представлен большой ассортимент необходимых к школе товаров – одежда, обувь, аксессуары, учебная литература.
Посетив всего одну точку, можно приобрести полный комплект. Приятно порадуют покупателей и цены. Производители уже подготовили специальные предложения.