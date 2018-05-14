Юные фигуристы из Гомеля сняли трогательное видеопоздравление фронтовикам

Новости Беларуси. Видеоповесть о любви, благодарности и связи поколений. Необычное видеопоздравление фронтовикам записали юные фигуристы из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трогательный 4-минутный мини-фильм рассказывает о взаимоотношениях ветерана и его правнучки фигуристки. Все происходит на арене местного ледового дворца. Роль ветерана сыграл известный гомельский любитель коньков – Гарий Гулидов, который в свои 79 лет посещает практически все массовые катания.