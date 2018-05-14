Где учащиеся могут подработать летом? БРСМ собирает студенческие отряды

Труд – крут! Традиционно в мае Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ открывает трудовой семестр.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер первичной организации БРСМ Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники – Александр Заремба, а также студотрядовцы: дважды командир студенческого строительного отряда имени Константина Заслонова и командир выездного отряда в Санкт-Петербурге – Дмитрий Куничников и начальник штаба трудовых дел БГУИР – Евгений Николаев.