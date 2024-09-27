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Что в меню у механизаторов? Узнали, кто и как готовит блюда для аграриев

27 сентября 2024 14:20
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В Минской области продолжается сев озимых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На полях задействованы десятки единиц техники. А чтобы не было простоя, там же организовано и питание. В Любанском районе особое внимание уделяют подвозу горячих обедов. Профсоюзы уже могут дать оценку работе поварских бригад.

Что же в меню у механизаторов – материал Анны Куртасовой. 

Что в меню у механизаторов? Узнали, кто и как готовит блюда для аграриев-2

Оксана Филюта вместе с напарницей не первый год готовит обеды для механизаторов. В тандеме опытные повара трудятся в Любанском райпо. К работе относятся с душой. Готовят все по своим рецептам.

Что в меню у механизаторов? Узнали, кто и как готовит блюда для аграриев-4

– Вы готовили это все утром, чтобы успеть к обеду?
Оксана Филюта, повар:
С 8:00 до 1:00 готовили и раздаем, приехали к 11-ти. Бывает, 11:30.

Чтобы успеть вовремя приготовить и накормить сытными обедами всех тружеников, на кухне кипит работа с самого утра. Меню продумывают заранее, составляют на две недели вперед.

Что в меню у механизаторов? Узнали, кто и как готовит блюда для аграриев-6

Мария Довгучиц, старший повар:
Мясные – и свинина, и говядина, птица. Все, кто питается от нашего предприятия, все довольны.

Что в меню у механизаторов? Узнали, кто и как готовит блюда для аграриев-8

Анна Куртасова, корреспондент:
Прямо с кухни горячие обеды вот в таких ланч-боксах отвозят механизаторам непосредственно на их рабочее место. Гастрономическое комбо состоит из трех блюд: обязательно суп, гарнир и напиток. Все свежее, приготовлено по-домашнему. Учитываются и пожелания самих аграриев.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # Анна Куртасова # Продукты питания

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