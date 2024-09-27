Что в меню у механизаторов? Узнали, кто и как готовит блюда для аграриев

Что же в меню у механизаторов – материал Анны Куртасовой.

В Минской области продолжается сев озимых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На полях задействованы десятки единиц техники. А чтобы не было простоя, там же организовано и питание. В Любанском районе особое внимание уделяют подвозу горячих обедов. Профсоюзы уже могут дать оценку работе поварских бригад.

Оксана Филюта вместе с напарницей не первый год готовит обеды для механизаторов. В тандеме опытные повара трудятся в Любанском райпо. К работе относятся с душой. Готовят все по своим рецептам.

– Вы готовили это все утром, чтобы успеть к обеду?

Оксана Филюта, повар:

С 8:00 до 1:00 готовили и раздаем, приехали к 11-ти. Бывает, 11:30.

Чтобы успеть вовремя приготовить и накормить сытными обедами всех тружеников, на кухне кипит работа с самого утра. Меню продумывают заранее, составляют на две недели вперед.