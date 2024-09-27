Гродненские спасатели передали гуманитарную помощь для пострадавших регионов России

Гродненское областное управление МЧС собрало и передало фонду Алексея Талая большую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области и других пострадавших регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К инициативе подключились также первичные организации Белорусского союза женщин. Для нуждающихся собрали средства личной гигиены, продукты, детское питание и лекарства.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

По долгу наших ежедневных обязанностей, по долгу службы мы оказываем помощь людям, попавшим в различные трудные жизненные ситуации, в беду, в пожары, в чрезвычайные ситуации. Ну а оказать помощь людям, попавшим в беду, это, безусловно, наш такой человеческий, профессиональный, моральный долг. Беда не имеет границ, конечно же, и мы рады оказать любую посильную помощь любым гражданам.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Действительно это дорогого стоит, когда в благотворительных акциях и в осуществлении гуманитарной миссии белорусского народа на Донбассе, в Курской области участвуют наши силовики, сотрудники МЧС. И вот сейчас здесь, в Гродно, замечательная встреча и масштабная помощь, которая будет передана в ближайшие дни нашим братьям в Курской области, беженцам, тем людям, которые бежали из зоны боевых действий, потеряв абсолютно все. Это наша белорусская толока, это наш внутренний мир и наша готовность помогать ближнему своему.