Единый день безопасности прошёл в Минской области: как готовы белорусские предприятия к ЧС?

Единый день безопасности прошел в Минской области. Традиционно в организациях проводятся профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий и оказанию первой медицинской помощи. Так, на одном из предприятий Борисовского района прошли тренировочные учения, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Насколько слаженно сработали сотрудники – узнала Екатерина Ковальчук.

На Борисовском заводе медпрепаратов пожарная тревога. Необходимо оперативно покинуть помещение. Главное – не паниковать и сохранять спокойствие. Здесь все это понимают. Каждый знает свои действия, ведь такие тренировочные учения проводятся регулярно. Оперативно эвакуировались 300 человек из административно-бытового комплекса.

Дмитрий Залуцкий, заместитель главного инженера по охране труда Борисовского завода медпрепаратов:

По тому же принципу мы работаем с подразделениями производства, аналогично. Плюс туда мы еще подключаем работу добровольных пожарных дружин, инициируем очаг возгорания, причем добровольная пожарная дружина работает с практическими аспектами, чтобы люди знали и понимали порядок их действий.

Основная причина пожаров – человеческий фактор. Ведь несоблюдение работниками правил пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям. Так, в этом году на предприятиях Борисовского района произошло более 10 возгораний. К счастью, никто не пострадал.