В Смолевичах представили нового главу райисполкома

В Cмолевичском районе новый руководитель – главу региона представил Александр Турчин. На внеочередной 6-й сессии Совета депутатов в должности председателя Смолевичского райисполкома утвержден Николай Парамонов. Накануне его кандидатура была согласована Президентом Беларуси, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Парамонов сменил на этом посту Андрея Ратомского, который теперь возглавит Несвижский райисполком. Новый руководитель не новый человек в регионе. 9 лет он работал заместителем председателя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Поэтому все, что происходит в Смолевичском районе, знает не понаслышке и понимает: здесь сосредоточены значимые для страны проекты. Напомним, Смолевичи – город-спутник Минска, и он активно развивается во всех направлениях.

Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:

Мы прекрасно понимаем, что все наше население желает улучшения качества жизни, поэтому мы обратим побольше внимания на социальную сферу, здравоохранение, образование, транспортные связи, для того чтобы было комфортнее и удобнее проживать в данном регионе.

Отметим, до этого назначения Николай Парамонов был директором управления капитального строительства Миноблисполкома.