Агентство Bloomberg: европейцам зимой необходимо готовиться к худшему

Европа подготовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить хаоса и бесконтрольных перебоев. А населению придется привыкать жить в новых условиях и экономить на всем. Издание опубликовало мрачный сценарий в случае его реализации. Из-за нехватки газа энергокомпании объявят красную тревогу. Будет отключен ряд крупных промышленных предприятий и понижено напряжение в сети. Кроме того, они будут вынуждены предпринять радикальные шаги и отключить целые жилые районы, чтобы не допустить полного краха энергосистемы.

К такому развитию событий готовятся страны Европы, потому что возникший на континенте энергокризис усугубляется, отмечает издание. Впрочем, уже сейчас во Франции энергокомпании предупредили, что им придется ограничить подачу электричества, чтобы избежать веерных отключений.