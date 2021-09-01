«Что-то нахлынуло такое». Владимир Перцов 1 сентября посетил родную школу в Витебске

Новости Беларуси. 118 тысяч детей 1 сентября официально стали первоклассниками. Во всех школах страны прозвенел первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К новому учебному сезону система образования готовилась тщательно. Всего по стране к работе приступили 3 000 учреждений общего среднего образования. А вот получать знания будет свыше миллиона школьников.

О десятках 1 сентября говорили и в 25-й школе Заводского районе. К новому учебному году четырехэтажное здание реконструировали. Школу оборудовали видеокамерами и современной системой контроля безопасности. Появился новый стадион и столовая с пищеблоком. Ранее здесь обучались ученики 5-11-х классов. В 2021 году здесь первые первоклассники. Поздравить ребят с Днем знаний приехала глава Совета Республики.

В общем, ребята, хорошей вам учебы, удачи, успехов, будьте умненькими, красивыми, радуйте своих родителей, учителей и нас. Мы на вас очень рассчитываем. В праздник подарки обязательны. Наталья Кочанова передала гимназии сертификат на приобретение мультимедийного оборудования. А первоклассникам вручила самое важное – книги.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Важно, что в этой школе очень славные добрые традиции. И подтверждением тому – тот музей, который есть в этой школе, музей истории Заводского района. Это то, что сегодня воспитывает наших детей, воспитывает молодое поколение. Поэтому те условия, которые созданы сегодня, по-моему, это просто великолепно. Я думаю, что это и для ребят очень здорово, для педагогов – хорошие условия для их работы.

Пережить вновь чувства волнения и трепета от первого шага на порог школы, пожалуй, мечтает каждый. 28-я школа Витебска 1 сентября вернула в воспоминания о беззаботном детстве министра информации Беларуси. Владимир Перцов окончил это учреждение в 1991 году с серебряной медалью. Сегодня он вновь здесь, с поздравлениями в адрес первоклассников.