Азы страхования, кредитования и налоги. Что ещё появилось в школьной программе в новом учебном году

Новости Беларуси. 118 тысяч детей 1 сентября официально стали первоклассниками. Во всех школах страны прозвенел первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К новому учебному сезону система образования готовилась тщательно. Всего по стране к работе приступили 3 000 учреждений общего среднего образования. А вот получать знания будет свыше миллиона школьников. Подробности в материале Юлии Стриго.

1 сентября. Кажется, весь Минск в этот праздник погружается в цветы, белые бантики и детский смех. В столице к началу учебного года открылись две новые школы. 52-ю во Фрунзенском районе тоже можно отнести к новичкам. Своих первых учеников учреждение приняло в 2020 году, а в этом, 2021, вступает в учебный сезон уже опытной школой – в составе 8 первых классов, а это 230 детей.

Всем учиться хочется и пока не лень.

Нам на век запомнится это важный день.

Уже взрослый 11-й класс на малышей смотрит с улыбкой, ведь спустя 10 лет еще помнят свой первый звонок.

Юлия Верниковская, учащаяся 11-го класса СШ № 52 Минска:

Бантики такие большие мама мне закручивала, такая у меня была красивая прическа. И с такой красивой прической пошла 1 сентября в первый класс.

Михаил Вабищевич, учащийся 11-го класса СШ № 52 Минска:

Было очень весело – запоминающийся момент в твоей жизни, самый запоминающийся (насчет школы). Он на уровне будет, как и выпускной. Скорее всего, просто в первый класс на один день я бы вернулся. «Что-то нахлынуло такое». Владимир Перцов 1 сентября посетил родную школу в Витебске Но пока еще беззаботным детством будут довольствоваться вот эти малыши. В 52-й школе есть все для юных спортсменов: два бассейна, тренажерные залы, помещения для занятия аэробикой и гимнастикой. Акцент и на профильном обучении. Например, для желающих связать будущее с МЧС, есть отдельные классы. Родители одобряют.

Татьяна Пашенка:

Школа новая, замечательная, светлая, яркая. Дети приходят сюда с удовольствием. Всегда весело, педагоги здесь все очень замечательные, квалифицированные, коммуникабельные. Мы записывались на факультативы, на кружки еще собираемся записаться. У меня ребенок, дочка, почему-то ей на каратэ хочется. Не отстает школа и от популярного у молодежи IT.

Оксана Цуран, директор СШ № 52:

В этом году большое внимание мы будем уделять качеству образования. И уже сегодня мы можем сказать, что мы являемся инновационной площадкой Министерства образования по IT-технологиям. У детей спросите, кем ребенок хочет стать? Они все называют – «айтишником». Кто такой «айтишник»? Это человек, который сидит за компьютером. И мы решили отойти немного от этого стереотипа и показать, что, чтобы создать какой-то предмет, его сначала надо придумать, потом его сделать руками на трудовом обучении, добавить элементы на программировании и получить конечный результат. То есть это такой длительный процесс, а не просто сесть за компьютер, и этот проект рассчитан на детей с разным уровнем успеваемости. В 2021 году школьников ждут нововведения в учебной программе. Для 10 и 11 классов появится урок военно-патриотического воспитания. Вести его в 52-ой школе будет молодой, но опытный специалист.

Роман Автушко, педагог по военно-патриотическому воспитанию СШ № 52 Минска:

Изначально я окончил училище олимпийского резерва в Новополоцке, затем поступил в университет физкультуры, который находится в Минске. После учебы проходил срочную службу и после службы вернулся назад в образование. И вот я начал работать педагогом. Мы будем курировать с воинскими частями непосредственно. Мы будем посещать музей Великой Отечественной войны, залы славы. Шефство над ветеранами, помощь пожилым людям. Дополнением к основной программе станет также факультатив по основам финансовой грамотности. Но первоклашкам до этого еще далеко.

Юлия Стриго, корреспондент:

Первый урок сегодня посвящен теме народного единства. Конечно, для первоклашек разобраться в таком понятии непросто. Поэтому урок проходит в игровой форме. Например, 1 «Е» создал сегодня своими руками плакат с изображением нашей страны. Каждый ученик приложил свою руку к работе, а это и есть единение, которому ребята должны научиться в свой первый урок.

И как традиция – получить свою книгу первоклассника от самого главы государства. Маша, которая и дала первый звонок в 2021 году, остановилась на страничке, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Говорить перед камерой стесняется, но признается: идти в школу не боялась.

Мария Пашенка, учащаяся 1-го класса СШ № 52 Минска:

Нет, я наоборот – была рада. Немного волновалась, но ничего

– Будешь стараться десятки получать?

– Да.

Волнительный день сегодня и для первокурсников. Например, суворовцы начали свой первый учебный день на плацу под вынос боевого знамени. Здесь они произнесли первую свою клятву на верность суворовскому братству и прошли торжественным маршем. В 2021 году в училище зачислены 90 первокурсников.