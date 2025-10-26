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Богданов: казахстанские поставки в Беларусь выросли на 26% за 8 месяцев

26 октября 2025 16:59
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Когда закрываются одни двери, открываются другие. В той же Африке у нас появились новые друзья. Но и со старыми мы связей не теряем. На неделе в Астане прошел первый белорусско-казахстанский аграрный форум, который принес контрактов на 90 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но еще есть куда расти.

Богданов: казахстанские поставки в Беларусь выросли на 26% за 8 месяцев-2

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане: 
По статистике за 8 месяцев мы увеличили взаимный товарооборот уже на 17 %. То есть в Беларуси экспорт в Казахстан вырос на 15 %, на 26 выросли казахстанские поставки в нашу страну. Баланс в пользу нашей стороны. Две большие группы можно разделить – это товары промышленные и товары сельхозназначения и пищевой индустрии.

Аграрное будущее – первый белорусско-казахстанский форум принес контрактов на 90 млн долларов.

# Алексей Богданов # Беларусь-Казахстан

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