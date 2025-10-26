Богданов: казахстанские поставки в Беларусь выросли на 26% за 8 месяцев

Когда закрываются одни двери, открываются другие. В той же Африке у нас появились новые друзья. Но и со старыми мы связей не теряем. На неделе в Астане прошел первый белорусско-казахстанский аграрный форум, который принес контрактов на 90 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но еще есть куда расти.