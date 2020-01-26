Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Новости Беларуси. В сотрудничестве с нашим главным партнером – Россией – есть направления, и их на самом деле немало, по которым вопросов к взаимной выгодности отношений не возникает. Это подтвердил визит в Минск генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса» На встрече во Дворце Независимости Александр Лукашенко предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере. Беларуси есть что предложить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса – один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии… Космос – это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа. Основа у нас хорошая для сотрудничества. И если будут какие-то предложения дополнительно, я готов их выслушать. И если мы договоримся, обязательно будем реализовывать их. У Беларуси есть свой космический аппарат, который был запущен на орбиту в 2012 году. Мы отправились в Центр управления полетов предприятия «Геоинформационные системы», чтобы поговорить с его руководителем Сергеем Золотым, главным конструктором Белорусского космического аппарата.

Вот эта красненькая точка – это и есть наш белорусский спутник Юлия Огнева, СТВ:

Сергей Анатольевич, мы в Центре управления, и вот эта красненькая точка – это и есть наш белорусский спутник? Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационный системы» Национальной академии наук Беларуси:

Да. Сейчас он приближается к Австралии. Юлия Огнева:

Расскажите о нем немножко. Сергей Золотой:

Орбита 520 километров. Юлия Огнева:

То есть он движется по этой синусоиде?

Сергей Золотой:

Да. Фактически, это наша Земля круглая, развернутая в плоскость. Вот он пролетит над Антарктидой, дальше идет вдоль Америки. Следующий виток будет вот здесь. Вероятность того, что белорусский спутник будет летать еще достаточно долго, высока Юлия Огнева:

Из новостей, которые пришли буквально недавно, – это то, что срок службы нашего спутника продлен. Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый Сергей Золотой:

Гарантийный срок эксплуатации аппарата вообще-то составляет пять лет, и он истек в 2017 году. Принято решение о продлении срока службы до 2021 года. Вероятность того, что он будет летать еще достаточно долго, высока. Совместная орбитальная группировка позволит один или два раза в сутки снимать одну и ту же территорию с хорошим разрешением Юлия Огнева:

Национальная академия наук и «Роскосмос» подписали соглашение о расширении возможностей действующей группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Помогите, пожалуйста, оценить масштаб этого документа.

Сергей Золотой:

В 2012 году на орбиту было запущено два аппарата-близнеца: Белорусский космический аппарат и российский аппарат «Канопус». Это аппараты, которые были сделаны по одной документации. И полезную нагрузку для этого аппарата делало наше предприятие «Пеленг» белорусское. Сейчас на орбите уже летает шесть «Канопусов». Сейчас совместная орбитальная группировка российско-белорусская будет включать семь космических аппаратов типа «Канопус». Это позволит один или два раза в сутки снимать одну и ту же территорию с хорошим разрешением. Юлия Огнева:

Когда этим можно будет пользоваться? Сергей Золотой:

Нужно установить соответствующее программное обеспечение. Думаю, что в течение месяца этот процесс будет отрегулирован.

Рогозин в Академии наук и на встрече с Президентом озвучил достаточно много задач, где «Роскосмос» видит участие Беларуси Юлия Огнева:

Понятно, что в одиночку Беларусь вряд ли сможет полноценно освоить космическое пространство, и одним из стратегических надежных партнеров называется Россия. Глава государства заявил о том, что Беларусь готова участвовать в российской космической программе. Скажите, каким может быть наш вклад? Сергей Золотой:

Рогозин в Академии наук и на встрече с Президентом озвучил достаточно много задач, где «Роскосмос» видит участие Беларуси. В том числе и в проведении, скажем так, медико-биологических экспериментов на МКС. Второе направление – «Роскосмос» очень заинтересован в изделиях белорусской промышленности, которая работает на космос. Это продукция, которую выпускает тот же «Пеленг», целевая нагрузка, микросхемы, которые выпускает «Интеграл». Очень большой потенциал у академических институтов. Мы договорились о том, что мы сейчас подготовим пакет предложений и официально направим в «Роскосмос». Рогозин на встрече с Гусаковым пообещал, что он распишет целенаправленно поручения своим ведомственным организациям, чтобы они это рассмотрели.

Юлия Огнева:

А с другими странами сотрудничество развивается? Сергей Золотой:

В первую очередь мы сейчас говорим о странах СНГ. Сегодня в этой сфере активно работают Казахстан, Беларусь, Россия. Сейчас готовится межгосударственная программа, где фактически Россия, Казахстан и Беларусь создают единую технологическую платформу для создания и космической единой группировки, и создания площадки обеспечения услуг. Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет Юлия Огнева:

То есть Казахстан может войти в нашу группировку? Сергей Золотой:

Может. Сегодня у нас, у Беларуси с Казахстаном, тоже подписано соглашение о создании совместной группировки. То есть Беларусь имеет орбитальную группировку с Россией и отдельно – с Казахстаном. А вот между Казахстаном и Россией такой группировки нет. Но в рамках этой ЕЭКовской программы будет создана технологическая платформа для того, чтобы это была единая группировка.

Потребитель становится все более готовым к использованию космической информации Юлия Огнева:

Несколько лет назад вы говорили о том, что в Беларуси нет рынка использования космической информации. Скажите, ситуация меняется? Сергей Золотой:

Сейчас ситуация меняется. То есть потребитель становится все более готовым к ее использованию. Сегодня информацией с нашего космического аппарата пользуются 11 министерств. Юлия Огнева:

Вы говорили раньше о 20 организациях. А сейчас их сколько? Сергей Золотой:

Где-то так и есть: 20, ну, может быть, 25.

Вы, кроме как из космоса, эту информацию не получите ниоткуда официально Юлия Огнева:

То есть получается, что вы ориентируетесь больше на экспорт? Сергей Золотой:

Мы ориентируемся на обеспечение национальной безопасности. Для того, чтобы быть уверенными и обеспечивать национальную безопасность, мы должны иметь точные современные карты, в том числе и на сопредельные территории. Вы, кроме как из космоса, эту информацию не получите ниоткуда официально. Юлия Огнева:

На какой стадии сейчас находится конструирование Белорусского космического аппарата № 2, и когда мы все-таки можем рассчитывать на то, что он взлетит?

К апрелю завершится экспертиза проекта нового спутника Сергей Золотой:

Эскизный проект уже разработан. Идет фактически его экспертиза, доработка замечаний. Где-то к апрелю это должно быть завершено. Юлия Огнева:

Дальше какие этапы? Сергей Золотой:

Дальше само проектирование, изготовление и так далее. Но сейчас вопрос связан с источниками финансирования с российской стороны. Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»