Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

Примечательно, что все страны могут быть полезны друг другу. Например, белорусскую оптику в своих космических аппаратах успешно используют в России.

Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана:

В рамках реализации космической системы ДЗЗ мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет. У нас есть завод, у нас есть обученные специалисты. Это позволит нам создать космическую систему дистанционного зондирования Земли, если правильно к этому приложимся.