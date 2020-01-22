Прямой эфир

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

22 января 2020 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет-1

Примечательно, что все страны могут быть полезны друг другу. Например, белорусскую оптику в своих космических аппаратах успешно используют в России.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет-4

Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана:
В рамках реализации космической системы ДЗЗ мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет. У нас есть завод, у нас есть обученные специалисты. Это позволит нам создать космическую систему дистанционного зондирования Земли, если правильно к этому приложимся.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет-7

# Космос # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»
21 января 2020 18:49

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти
21 января 2020 17:25

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Где в Беларуси самые дешёвые квартиры?
21 января 2020 14:56

Где в Беларуси самые дешёвые квартиры?