Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что все страны могут быть полезны друг другу. Например, белорусскую оптику в своих космических аппаратах успешно используют в России.
Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана:
В рамках реализации космической системы ДЗЗ мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет. У нас есть завод, у нас есть обученные специалисты. Это позволит нам создать космическую систему дистанционного зондирования Земли, если правильно к этому приложимся.