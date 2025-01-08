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Что такое любовь? Узнали мнения белорусов

08 января 2025 07:47
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Алеся Лакина, корреспондент:
Любовь – как много в этом слове. Кто-то считает это химической реакцией, а кто-то даже обожествляет. А что такое любовь по мнению белорусов? Давайте узнаем.

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов-2

Любовь – это когда тебя уважают, ценят, понимают. И какое-то общее благополучие в жизни.

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов-4

Вера друг в друга.

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов-6

Это когда люди друг друга любят и дарят подарки.

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов-8

Любовь – это все, что нас окружает. Можно любить людей, природу, свой дом.

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов-10

Мне кажется, мы познаем всю жизнь, что такое любовь.

Подробности в видео.

# Опрос # Социологический опрос # Алеся Лакина

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