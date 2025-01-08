Что такое любовь? Узнали мнения белорусов

Алеся Лакина, корреспондент:
Любовь – как много в этом слове. Кто-то считает это химической реакцией, а кто-то даже обожествляет. А что такое любовь по мнению белорусов? Давайте узнаем.
Алеся Лакина, корреспондент:
Любовь – как много в этом слове. Кто-то считает это химической реакцией, а кто-то даже обожествляет. А что такое любовь по мнению белорусов? Давайте узнаем.
Любовь – это когда тебя уважают, ценят, понимают. И какое-то общее благополучие в жизни.
Вера друг в друга.
Это когда люди друг друга любят и дарят подарки.
Любовь – это все, что нас окружает. Можно любить людей, природу, свой дом.
Мне кажется, мы познаем всю жизнь, что такое любовь.
Подробности в видео.