Минтранс: за 2024-й реконструировано свыше 5 тыс. км дорог и 117 мостов

Более 5 тысяч километров дорог и 117 мостов. В Минтрансе рассказали о результатах работы дорожной отрасли за год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе масштабных проектов – завершение реконструкции участка от Логойска до Плещениц на трассе М-3. У автодороги цементобетонное покрытие – она соответствует параметрам первой категории. Возведен мост через реку, два путепровода и два подземных перехода. Полностью обновлен участок полотна от Лепеля до Полоцка на автодороге Р-46. Специалисты завершили проект на пять месяцев раньше нормативных сроков. Также выполнен капитальный ремонт на участке от Полоцка до границы с Россией. Продолжается реконструкция самого длинного в стране моста через Припять в Мозыре, стартовала работа в городе Ветка – с крупным мостом через Сож.