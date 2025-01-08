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Минтранс: за 2024-й реконструировано свыше 5 тыс. км дорог и 117 мостов

08 января 2025 07:29
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Более 5 тысяч километров дорог и 117 мостов. В Минтрансе рассказали о результатах работы дорожной отрасли за год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтранс: за 2024-й реконструировано свыше 5 тыс. км дорог и 117 мостов-2

В числе масштабных проектов – завершение реконструкции участка от Логойска до Плещениц на трассе М-3. У автодороги цементобетонное покрытие – она соответствует параметрам первой категории. Возведен мост через реку, два путепровода и два подземных перехода. Полностью обновлен участок полотна от Лепеля до Полоцка на автодороге Р-46. Специалисты завершили проект на пять месяцев раньше нормативных сроков. Также выполнен капитальный ремонт на участке от Полоцка до границы с Россией. Продолжается реконструкция самого длинного в стране моста через Припять в Мозыре, стартовала работа в городе Ветка – с крупным мостом через Сож.

# Дороги # Социальная инфраструктура

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