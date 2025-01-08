Дзиодзина: посещение Лукашенко храма в Рождество подарило нам комплекс важнейших тезисов на предстоящий период

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Посещение Президентом храма в Рождественский день подарило нам комплекс важнейших тезисов на предстоящий период. Анализируя ситуацию в целом, большинство факторов говорит о том, что время не будет простым. И Беларусь ожидает не только набор внешних вызовов, но и внутренних.

Однако размышляя о них, Александр Лукашенко трансформирует круг ожидаемых сложностей как набор предстоящих задач и целей. Ведь под таким углом восприятия задача предполагает решение, а постановка проблемных вопросов – ответы. Среди ожидаемых и абсолютно закономерных внутренних вызовов времени Александр Лукашенко обозначил фронт предстоящих задач, с которыми Беларуси придется встретиться:

«Будущая пятилетка – это смена поколения. И я, и многие со мной – мы же не вечные», – отметил глава государства при посещении храма. Конструктивный подход к встрече с таким периодом означает набор ключевых задач в связи с тем, как эффективнее передать преемственность. И судя по тому, что еще говорил Президент, курс интеграции опыта молодым обозначен:

«Надо подготовить молодое поколение... Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами – нынешнее поколение – оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой», – сказал Президент. Ведь именно чувство ценности своего государства становится главным мотивом, чтобы нести ответственность. Добросовестно, а не как-нибудь или абы-как.

«Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками», – обозначил глава государства свою мотивацию оставаться рядом с народом ровно до тех пор, пока его присутствие будет необходимо.