Дзиодзина: посещение Лукашенко храма в Рождество подарило нам комплекс важнейших тезисов на предстоящий период

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Посещение Президентом храма в Рождественский день подарило нам комплекс важнейших тезисов на предстоящий период. Анализируя ситуацию в целом, большинство факторов говорит о том, что время не будет простым. И Беларусь ожидает не только набор внешних вызовов, но и внутренних.
Однако размышляя о них, Александр Лукашенко трансформирует круг ожидаемых сложностей как набор предстоящих задач и целей. Ведь под таким углом восприятия задача предполагает решение, а постановка проблемных вопросов – ответы. Среди ожидаемых и абсолютно закономерных внутренних вызовов времени Александр Лукашенко обозначил фронт предстоящих задач, с которыми Беларуси придется встретиться:
«Будущая пятилетка – это смена поколения. И я, и многие со мной – мы же не вечные», – отметил глава государства при посещении храма. Конструктивный подход к встрече с таким периодом означает набор ключевых задач в связи с тем, как эффективнее передать преемственность. И судя по тому, что еще говорил Президент, курс интеграции опыта молодым обозначен:
«Надо подготовить молодое поколение... Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами – нынешнее поколение – оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой», – сказал Президент. Ведь именно чувство ценности своего государства становится главным мотивом, чтобы нести ответственность. Добросовестно, а не как-нибудь или абы-как.
«Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками», – обозначил глава государства свою мотивацию оставаться рядом с народом ровно до тех пор, пока его присутствие будет необходимо.
Алена Дзиодзина:
Это значит, что люди не будут брошены, в то время как ориентиры власти останутся прежними: суверенное государство, интересы народа, политика мирного управления.
С учетом того, что на данный момент мир довольно воинственный и глобальный передел власти происходит на «языке силы», среди вызовов новому поколению – адаптация к новым реалиям. Например, молодые политики склонны к реформам и изменениям, что при разумном подходе неплохо, однако неконструктивный курс подвергает страну и ее население рискам. К примеру, утрата своей автономии, деградация экономики, обострение отношений с другими странами или войнам. Именно потому постановка задач передачи опыта молодым абсолютно оправдана. Ведь смена одного поколения на другое кидает нам вызов утраты мудрости. А при текущих условиях на мировой арене это могло бы стать решающим фактором при угрозах.