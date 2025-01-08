Жилищные вопросы, льготы, развитие инфраструктуры. Как государство помогает многодетным семьям?
Заботливая, хозяйственная и добрая. А еще самая лучшая и самая любимая для каждого ребенка. Это мама! Бессонные ночи и часы на кухне. Но для многих это удовольствие, ведь дети – это радость. В нашей стране растет большое количество многодетных мам. Все семьи нуждаются в поддержке и ее получают. Материальные поощрения, льготы и социальные гарантии. Еще 12 жительниц Минщины удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Соответствующий указ о вручении госнаграды подписал глава государства.
О самых ярких представительницах – в материале Юлии Минич.
Самое важное, как считают супруги, дать возможность каждому себя реализовать и заниматься любимым делом. И каждый нашел свое призвание. Например, десятилетний Матвей, фантазирует и рисует. В художественной школе он уже зарекомендовал себя как один из лучших учеников.
Матвей Жуковский:
Я люблю рисовать птиц, дома. Тут очень хорошо нарисованы тени, люди, дома, огни. Дали диплом!
Всего в Минской области проживает почти 22 тысячи многодетных семей. Они воспитывают свыше 71 тысячи несовершеннолетних детей. Социальная политика в нашей стране направлена на создание благополучных условий для семей, действуют комплексные меры их поддержки. Это решение жилищных вопросов, обеспечение различными льготами, а также развитие необходимой инфраструктуры. Чтобы каждому было максимально комфортно.
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