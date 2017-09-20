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Что такое кардиоваскулярный риск и где его оценить в Минске?

20 сентября 2017 14:55
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Новости Беларуси. О факторах, влияющих на здоровье сердца, рассказали в программе «Теледоктор».

Раиса Чечко, руководитель городского кардиологического центра, заместитель главного врача по кардиологии УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Любой пациент может обратиться в любой центр, в любое учреждение здравоохранения первичного звена. В каждой поликлинике есть профилактические центры, профилактические отделения, где можно определить свой индивидуальный кардиоваскулярный риск, степень этого риска, и получить консультацию, если есть проблема – как снизить этот риск.

Есть сердечно-сосудистые осложнения, я имею в виду инфаркт миокарда, мозговой инсульт.

К сожалению, у нас тенденция к омоложению наших заболеваний, вот этих катастроф, но другой момент: ведь кардиоваскулярный риск – мы рассчитываем 10-летний риск смерти. Вот, если этот высокий риск, мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить, как можно отдалить этот неблагоприятный прогноз.

Теледоктор. Болезни сердца

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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