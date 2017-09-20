Сотрудники Комитета судебных экспертиз принесли торжественную присягу 20 сентября
Новости Беларуси. Пополнение в рядах сотрудников Комитета судебных экспертиз. Торжественный ритуал принятия присяги прошел 20 сентября в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что среди 20 новобранцев 4 девушки. Все они прошли курсы подготовки, во время которых выезжали на места происшествий и делали экспертные заключения.
Слова клятвы на верность родине и народу лейтенанты юстиции произнесли уже во второй раз, впервые офицеры присягнули еще до начала учебы в университетах.
Артем Шытыко, эксперт Молодечненского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Родной брат моей матери очень сильно повлиял на мой выбор профессии: он эксперт, очень часто рассказывал мне истории из своей практики.
Вероника Башкирова, эксперт Партизанского районного отдела Минска Заводского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Профессию свою будущую я выбрала еще в 11 классе перед поступлением и целенаправленно шла к этой работе.
Девушек достаточно много в Государственном комитете судебных экспертиз.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Этот день, я уверен, запомнится им на всю оставшуюся жизнь. У нас за последние годы более чем в 4 раза сокращен некомплект, и фактически он сведен к нулю. По большинству специальностей, по которым проходит служба, в том числе молодые офицеры, мы принимаем людей сегодня только по конкурсу.
Престиж профессии эксперта растет. Ежегодно на службу набирают от 50 до 100 человек. Все они проходят строжайший профессиональный отбор.