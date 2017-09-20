Сотрудники Комитета судебных экспертиз принесли торжественную присягу 20 сентября

Новости Беларуси. Пополнение в рядах сотрудников Комитета судебных экспертиз. Торжественный ритуал принятия присяги прошел 20 сентября в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что среди 20 новобранцев 4 девушки. Все они прошли курсы подготовки, во время которых выезжали на места происшествий и делали экспертные заключения.

Слова клятвы на верность родине и народу лейтенанты юстиции произнесли уже во второй раз, впервые офицеры присягнули еще до начала учебы в университетах.