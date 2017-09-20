Минчанин Михаил Чернецов придумал переноску для мопса и носит её за плечами

Знакомьтесь, это – Михаил Чернецов и его питомец мопс по кличке Терра. Эта неразлучная парочка очень любит гулять по городу. Правда, как и все собаки данной породы, Терра быстро устает. Вот и придумал находчивый хозяин для своей любимицы необычную переноску, чтобы мопс всегда и везде чувствовал себя комфортно.

На самом деле у Михаила – 2 мопса. И переноску мужчина придумал год назад для своей любимицы Лолы, которая сейчас находится в Германии.

Зачастую, без переноски у нас не пускают с собакой ни в супермаркет, ни в метро. Данная находка решает все проблемы. С таким чудо-рюкзачком Михаил и его питомец проходят, куда угодно.

Весит переноска около шестисот граммов, вместе с мопсом – практически 10 килограммов. Но как признается Михаил, он привык к такой ноше, и спина уже не болит.

Собака в такой переноске всегда вызывает интерес у окружающих. Часто с мопсом в необычном рюкзаке любят фотографироваться прохожие. Но ни Терру, ни Михаила это не смущает. Наоборот, они привыкли к повышенному вниманию. Мопсу, как настоящей звезде, даже пришлось завести инстаграм. Сегодня на него подписались больше тысячи человек.

И все-таки Михаил уверен, что постоянно держать собаку в такой переноске не стоит. Полноценную прогулку заменить ничто не сможет. Но в определенных ситуациях, это прекрасная возможность перемещаться с любимым питомцем без ограничений и проводить с ним как можно больше своего времени.