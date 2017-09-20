Теледоктор. Болезни сердца

Новости Беларуси. О чём расскажет кардиограмма и «биохимия», и зачем каждый день измерять давление? Врачи ответили на вопросы о здоровье сердца в программе «Теледоктор».

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