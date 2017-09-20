Бабушка-блогер: в свои 68 она не побоялась открыться миру и с юмором делится советами в социальных сетях!

Как быть самой обаятельной и привлекательной? Как приготовить на завтрак идеальный омлет? Как проплыть под водой парочку метров? Обо всем знает обаятельная бабушка Таня из Минска. В свои 68 она не побоялась открыться миру и с юмором делится советами в социальных сетях! За доброту и честность «бабка в деле» вмиг стала звездой Инстаграм. Теперь на ее аккаунт подписано более 4 тысяч человек, среди поклонников – Максим Галкин и Андрей Малахов! И не было бы счастья, да, несчастье помогло.

Следить за приключениями бабушки Тани – одно удовольствие! Своих подписчиков она ласково называет - внучата, и для многих стала уже родной. Неделя блогера насыщена событиями – кино, культурные походы с внучкой в Верхний город и, конечно, активный отдых в аквапарке. А по вечерам бабушка Таня вышивает картины крестиком! Наша героиня готова в очередной раз доказать, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте, главное не стареть душой, и жизнь улыбнется вам в ответ!

Стихи от подписчиков, интервью на телеканалах, небывалый интерес бывших однокурсников, предложения от рекламодателей... Жизнь бабушки Тани разделилась на ДО и После Инстаграм. Блогерша очень рада, что к ее Дневник нравится и готова творить и вытворять дальше. С энтузиазмом записалась на компьютерные курсы, и это не предел!

А недавно бабушку Таню пригласили на съемки известного московского шоу! Для этого у нее есть свое оружие – модный чемоданчик! Как выглядеть на все сто и не хандрить этой осенью – подскажет "бабка в деле"!