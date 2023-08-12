Что такое карбокситерапия и можно ли проводить её в домашних условия? Узнали у врача-косметолога

Юлия Самусенко, СТВ:
Сегодня косметологи предлагают множество уходовых процедур для лица, одна из них – это карбокситерапия. Что же это такое?
Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Карбокситерапия – это очень хорошая уходовая процедура. Ее смысл заключается в том, что мы наносим на очищенную кожу лица специальный состав, в котором содержится углекислый газ, затем вторым слоем наносится специальный состав, который активирует первый слой. В результате чего происходит реакция и вырабатывается двуокись азота и вода. И под этим пульсирующим средством на лице, человек находится 30-40 минут. Смысл процедуры в том, что двуокись углерода взбурливается и за счет этого у нас разрыхляется поверхностный ороговевший эпидермис.
И затем его достаточно просто отшелушить. В результате кожа наша обновляется. За счет того, что химическая реакция на коже, происходит небольшое прогревание, что улучшает микроциркуляцию и цвет лица. Кроме этого, все эти процессы обладают противомикробным действием. Люди, у которых есть воспалительные какие-то элементы на коже или кожа их склонна к жирности, то это процесс воспалительный несколько притухает. Также эта процедура способствует очищению пор, за счет того, что эпидермис у нас находится не только на поверхности кожи, но и выстилает сальные железы. И после этой процедуры эвакуация кожного сала значительно облегчается – кожа очищается. Поэтому процедура, кроме того, что приятная, еще и эффективная.
Юлия Самусенко:
Какие показания к проведению этой процедуры?
Екатерина Мазынская:
Это уходовая процедура. Основное показание – желание за собой поухаживать, получить удовольствие, улучшить цвет лица, тонус лица. Жирная кожа тоже является достаточно серьезным показанием к проведению этой процедурки, потому что состояние кожи лица значительно улучшается.
Юлия Самусенко:
Есть ли противопоказания к проведению данной процедуры?
Екатерина Мазынская:
Если у нас есть сосудистая сеточка, то мы осторожно относимся к этой процедуре, потому что она, кроме того, что приятная, так еще и разогревающая. А мы знаем, что люди, склонные к куперозу, им нежелательно кожу разогревать. То есть один-два раза можно, если в курсе, то сначала нужно решить вопросы с сосудистой сеточкой – удалить их, а затем уже заниматься улучшением качества кожи. Также острые гнойничковые воспалительные процессы являются противопоказанием. И индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов, которые входят в состав итогового ухода, которые используются в этой процедуре.
Юлия Самусенко:
Я знаю, что карбокситерапия проводится курсом. Насколько она болезненна и какой мы можем ждать эффект?
Екатерина Мазынская:
«Вау» эффект можно увидеть после первой процедуры. В чем он будет заключаться? Во-первых, это приятно. 40 минут мы находимся в релаксе, происходят вот эти процессы на коже. Человек уже отдохнувший, кожа светлеет, начинает сиять, за счет того, что мы отшелушили поверхностный эпидермис. Успокаивается цвет лица, пигментные пятна несколько осветляются, но в то же время появляется здоровый красивый румянец из-за того, что мы несколько прогрели, воздействовали на кожу. Поэтому да, эффект действительно «Вау» мы видим после первой процедуру, но для того, чтобы эффект был более продолжительный и более выраженный, необходимо проводить курс процедур: в среднем это пять-шесть процедур раз-два в неделю.
Юлия Самусенко:
С какого возраста можно начинать проводить эту процедуру?
Екатерина Мазынская:
Ограничения очень плавающие, за счет того, что это уходовая процедура, и, бывает, девчонки уже в 16, 15 лет приходят на такую процедуру, чтобы отрегулировать работу сальных желез и побороться с какими-то незначительными воспалительными процессами, а бывают женщины постарше – просто хотят себя порадовать, улучшить состояние кожи. У них это получается. Поэтому таких четких возрастных ограничений нет, понятно, что это не должны быть дети, но в то же время молодые люди вполне могут такую процедуру себе проводить.
Юлия Самусенко:
Я очень часто вижу в последнее время, что можно купить самому все эти компоненты для карбокситерапии. И якобы проводить ее в домашних условиях, что вы думаете на этот счет? Стоит ли этим заниматься самостоятельно, либо отдать предпочтения профессионалам и проводить в косметологическом кабинете?
Екатерина Мазынская:
Ответить на это вопрос тоже очень сложно, потому что если этот комплекс для проведения процедур продается в профессиональном магазине, где продается профессиональная косметика – значит этот комплекс предназначен для профессионального использования в условиях салона красоты. Специалистами, которые прошли определенное обучение. Если же этот комплекс продается в каком-то магазине домашней уходовой косметики, это говорит о том, что в домашних условиях этой процедурой навредить себе достаточно сложно, если человек будет руководствоваться инструкцией по применению данного препарата, то, по большому счету, навредить им себе вряд ли сможет, но скорее всего и эффект не будет такой выраженный, как после салонной процедуры. Поэтому каждый может выбирать сам. Главное – руководствоваться инструкцией.