Что такое карбокситерапия и можно ли проводить её в домашних условия? Узнали у врача-косметолога

Что такое карбокситерапия и какие у нее показания к применению?

Юлия Самусенко, СТВ:

Сегодня косметологи предлагают множество уходовых процедур для лица, одна из них – это карбокситерапия. Что же это такое? Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Карбокситерапия – это очень хорошая уходовая процедура. Ее смысл заключается в том, что мы наносим на очищенную кожу лица специальный состав, в котором содержится углекислый газ, затем вторым слоем наносится специальный состав, который активирует первый слой. В результате чего происходит реакция и вырабатывается двуокись азота и вода. И под этим пульсирующим средством на лице, человек находится 30-40 минут. Смысл процедуры в том, что двуокись углерода взбурливается и за счет этого у нас разрыхляется поверхностный ороговевший эпидермис.

И затем его достаточно просто отшелушить. В результате кожа наша обновляется. За счет того, что химическая реакция на коже, происходит небольшое прогревание, что улучшает микроциркуляцию и цвет лица. Кроме этого, все эти процессы обладают противомикробным действием. Люди, у которых есть воспалительные какие-то элементы на коже или кожа их склонна к жирности, то это процесс воспалительный несколько притухает. Также эта процедура способствует очищению пор, за счет того, что эпидермис у нас находится не только на поверхности кожи, но и выстилает сальные железы. И после этой процедуры эвакуация кожного сала значительно облегчается – кожа очищается. Поэтому процедура, кроме того, что приятная, еще и эффективная. Юлия Самусенко:

Какие показания к проведению этой процедуры? Екатерина Мазынская:

Это уходовая процедура. Основное показание – желание за собой поухаживать, получить удовольствие, улучшить цвет лица, тонус лица. Жирная кожа тоже является достаточно серьезным показанием к проведению этой процедурки, потому что состояние кожи лица значительно улучшается. Какие есть противопоказания к проведению данной процедуры?

Юлия Самусенко:

Есть ли противопоказания к проведению данной процедуры? Екатерина Мазынская:

Если у нас есть сосудистая сеточка, то мы осторожно относимся к этой процедуре, потому что она, кроме того, что приятная, так еще и разогревающая. А мы знаем, что люди, склонные к куперозу, им нежелательно кожу разогревать. То есть один-два раза можно, если в курсе, то сначала нужно решить вопросы с сосудистой сеточкой – удалить их, а затем уже заниматься улучшением качества кожи. Также острые гнойничковые воспалительные процессы являются противопоказанием. И индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов, которые входят в состав итогового ухода, которые используются в этой процедуре. Насколько карбокситерапия болезненна и какой мы можем ждать эффект?

Юлия Самусенко:

Я знаю, что карбокситерапия проводится курсом. Насколько она болезненна и какой мы можем ждать эффект? Екатерина Мазынская:

«Вау» эффект можно увидеть после первой процедуры. В чем он будет заключаться? Во-первых, это приятно. 40 минут мы находимся в релаксе, происходят вот эти процессы на коже. Человек уже отдохнувший, кожа светлеет, начинает сиять, за счет того, что мы отшелушили поверхностный эпидермис. Успокаивается цвет лица, пигментные пятна несколько осветляются, но в то же время появляется здоровый красивый румянец из-за того, что мы несколько прогрели, воздействовали на кожу. Поэтому да, эффект действительно «Вау» мы видим после первой процедуру, но для того, чтобы эффект был более продолжительный и более выраженный, необходимо проводить курс процедур: в среднем это пять-шесть процедур раз-два в неделю. С какого возраста можно начинать проводить эту процедуру?

Юлия Самусенко:

С какого возраста можно начинать проводить эту процедуру? Екатерина Мазынская:

Ограничения очень плавающие, за счет того, что это уходовая процедура, и, бывает, девчонки уже в 16, 15 лет приходят на такую процедуру, чтобы отрегулировать работу сальных желез и побороться с какими-то незначительными воспалительными процессами, а бывают женщины постарше – просто хотят себя порадовать, улучшить состояние кожи. У них это получается. Поэтому таких четких возрастных ограничений нет, понятно, что это не должны быть дети, но в то же время молодые люди вполне могут такую процедуру себе проводить. Можно ли проводить карбокситерапию самим в домашних условиях?