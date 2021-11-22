Что такое интернет-пиратство и как можно стать преступником, всего лишь скачав нелегальную версию программы?

Интернет-пиратство является одной из серьезных проблем в сфере интеллектуальных прав. Под пиратством подразумевается распространение результатов интеллектуального труда без ведома правообладателя. К его основным формам относятся копирование или скачивание программ без разрешения владельца, установка на электронное устройство копий, распространяемых без лицензии, а также использование их с нарушением условий лицензионного договора.

Захар Сазановец, программист:

Большинство компаний, которые выпускают ПО, делают это либо по подписке, либо по покупке. То бишь любое ПО по умолчанию платное. Те люди, которые занимаются распространением платного ПО и бесплатного, и называются пиратами. Лицензионное соглашение с конечным пользователем подробно определяет права и ограничения, которые применяются к использованию программного обеспечения.

Захар Сазановец:

Это такой договор оферты, который заключает производитель ПО с конечным пользователем. Соглашение может прилагаться к игре на бумажном носителе либо появляться на экране во время установки. У большинства таких сделок есть одно общее правило – пользователям запрещено распространять программу среди других людей. Традиционно виды незаконного использования контента определяются в зависимости от того, какие объекты задействованы без разрешения и каким способом они приобретались.

Захар Сазановец:

Основное – это, конечно, онлайн-пиратство, когда люди взламывают приложения и распространяют его через сеть Интернет. Софтлифтинг – это немного другая история, когда человек покупает лицензию программы для одного компьютера, а загружает ее сразу на несколько. Незаконное копирование программы и ее продажа под видом настоящей называется подделкой. Захар Сазановец:

Есть сейчас очень много ресурсов, которые позволяют купить лицензионно любое ПО по подписке либо сразу оплатив его.

Любой человек с компьютером может стать тем самым пиратом, если ему неизвестны законы об использовании программного обеспечения. Важно понимать, что это такое и насколько бывает опасно. В первую очередь, это нарушение закона об авторском праве. Пользование нелегальной версией программы повышает риск заражения вашего компьютера вирусами.

Александр Грицук, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Взломанное программное обеспечение прежде всего несет вредоносный код, который нарушает работу системы. И поэтому, используя взломанное программное обеспечение, пользователь наносит ущерб прежде всего себе тем, что подвергает опасности свои персональные данные. Владелец любой программы обладает целым набором норм, которые в свою очередь регламентируются законом, поэтому разработчик может запросто привлечь нарушителя к административной и уголовной ответственности.

Игорь Ширяев, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

За нарушение законодательства об авторском праве также предусмотрена и уголовно-правовая ответственность. Частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, совершенного в течение года после наложения административного взыскания, влечет за собой штраф, или общественные работы, или ограничение свободы до трех лет, либо же лишение свободы до двух лет.