ОМОН Беларуси отмечает 33-летие со дня образования

Новости Беларуси. 22 ноября – особая дата для сотрудников ОМОН. Сегодня отмечается 33-я годовщина со дня образования отрядов милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно бойцы и офицеры спецподразделения доказывают свою боеспособность и готовность выполнять поставленные задачи. Именуемые «братством черных беретов», они стоят плечом к плечу против нарушителей, преступников и их инспираторов, ни разу не дрогнув перед трудностями и препятствиями.