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ОМОН Беларуси отмечает 33-летие со дня образования

22 ноября 2021 09:04
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Новости Беларуси. 22 ноября – особая дата для сотрудников ОМОН. Сегодня отмечается 33-я годовщина со дня образования отрядов милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОМОН Беларуси отмечает 33-летие со дня образования-1

Ежедневно бойцы и офицеры спецподразделения доказывают свою боеспособность и готовность выполнять поставленные задачи. Именуемые «братством черных беретов», они стоят плечом к плечу против нарушителей, преступников и их инспираторов, ни разу не дрогнув перед трудностями и препятствиями.

ОМОН Беларуси отмечает 33-летие со дня образования-4

Настоящий милицейский спецназ, который способен молниеносно реагировать на любую ситуацию.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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