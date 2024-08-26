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Что такое государственные электронные услуги? Рассказываем о сервисе «Е-Паслуга»

26 августа 2024 10:40
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В решении различных проблем белорусам помогает Национальный центр электронных услуг. В 2024-м портал модернизировали. Что нового появилось? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг.

Юрий Царев, ведущий:
Поговорим про «Е-Паслуга». Хочется побольше узнать об этой системе электронных услуг.

Что такое государственные электронные услуги? Рассказываем о сервисе «Е-Паслуга»-2

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:
Приложения «Е-Паслуга» уже дождались. В конце прошлого года оно запущено и предназначено для оказания государственных электронных услуг. Что такое государственные электронные услуги? Это те услуги, за получением которых мы обращаемся в какие-то государственные органы за получением справок, выписок, сведений, свидетельств, разрешений. Все эти сервисы, взаимодействия оцифровываются и становятся доступными на площадке единого портала электронных услуг, в том числе в приложении «Е-Паслуга». 

Подробности в видео

# Государственная политика # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Екатерина Яцкевич

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