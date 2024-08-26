Что такое государственные электронные услуги? Рассказываем о сервисе «Е-Паслуга»

В решении различных проблем белорусам помогает Национальный центр электронных услуг. В 2024-м портал модернизировали. Что нового появилось? Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг.
Юрий Царев, ведущий:
Поговорим про «Е-Паслуга». Хочется побольше узнать об этой системе электронных услуг.
Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:
Приложения «Е-Паслуга» уже дождались. В конце прошлого года оно запущено и предназначено для оказания государственных электронных услуг. Что такое государственные электронные услуги? Это те услуги, за получением которых мы обращаемся в какие-то государственные органы за получением справок, выписок, сведений, свидетельств, разрешений. Все эти сервисы, взаимодействия оцифровываются и становятся доступными на площадке единого портала электронных услуг, в том числе в приложении «Е-Паслуга».
Подробности в видео.