Что такое государственные электронные услуги? Рассказываем о сервисе «Е-Паслуга»

В решении различных проблем белорусам помогает Национальный центр электронных услуг. В 2024-м портал модернизировали. Что нового появилось? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг.

Юрий Царев, ведущий:

Поговорим про «Е-Паслуга». Хочется побольше узнать об этой системе электронных услуг.