Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей
Юлия Самусенко, ведущая:
Обычный поход в магазин для вас может обернуться большой радостью.
Юрий Царев, ведущий:
Смотри, дарите женщинам цветы. 1 сентября у нас учителя не только женщины. У нас есть еще и мужчины.
Юлия Самусенко:
А кто сказал, что я только про 1 сентября?
Юрий Царев:
Есть еще физрук и трудовик, им тоже грустно. Ладно, давайте поговорим и про женщин, и про цветы. И в целом про женщин, потому что белорусские женщины – это наше отдельное достояние. Жительница Миор Татьяна потратилась всего на одну бутылку «Колы», а выиграла 40 000 рублей в рекламной игре от «Санта». Вот это везение!
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Да, на днях популярный ретейлер наградил первых главных победителей 17 тура.
Александр Меженный, ведущий:
Можно ли выиграть 30 000 рублей? А 40 000 рублей? Конечно же да, если делать покупки в магазинах «Санта». 8 июля стартовал 17 тур рекламной игры, в рамках которого вы можете выиграть сразу 8 главных призов – это 5 призов от «Санты» по 30 000 рублей каждый, 3 приза от наших партнеров компании «Кока-Кола» по 40 000 рублей каждый. Половина 17 тура пройдена и у нас есть 2 победителя.
Это нереальное удовольствие стоять рядом с людьми, которые выиграли главный приз. В данном случае приз от наших партнеров компании «Кока-Кола».
– Я из маленького города Миоры Витебской области, там родилась, там проживаю и сейчас. Работаю в банке, управляющая операционной службой.
– То есть это замечательный город Миоры, рядом Браславские озера и самый лучший магазин «Санта». Правильно?
–Да. Вечером после работы с мужем зашли, взяли попить бутылочку «Кока-Колы». Оказалось, она выигрышная.
– Как получить главный приз?
– Не думать об этом и делать покупки в магазине «Санта».
Поздравляю вас от лица компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», спасибо, что выбираете нашу продукцию. Желаю вам в дальнейшем таких же успешных покупок.
«Санта» – это вкусно, удобно, комфортно, хороший выбор.