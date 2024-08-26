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Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей

26 августа 2024 09:41
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Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей -1

Юлия Самусенко, ведущая:
Обычный поход в магазин для вас может обернуться большой радостью.

Юрий Царев, ведущий:
Смотри, дарите женщинам цветы. 1 сентября у нас учителя не только женщины. У нас есть еще и мужчины.

Юлия Самусенко:
А кто сказал, что я только про 1 сентября?

Юрий Царев:
Есть еще физрук и трудовик, им тоже грустно. Ладно, давайте поговорим и про женщин, и про цветы. И в целом про женщин, потому что белорусские женщины – это наше отдельное достояние. Жительница Миор Татьяна потратилась всего на одну бутылку «Колы», а выиграла 40 000 рублей в рекламной игре от «Санта». Вот это везение!

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Да, на днях популярный ретейлер наградил первых главных победителей 17 тура.

Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей -3

Александр Меженный, ведущий:
Можно ли выиграть 30 000 рублей? А 40 000 рублей? Конечно же да, если делать покупки в магазинах «Санта». 8 июля стартовал 17 тур рекламной игры, в рамках которого вы можете выиграть сразу 8 главных призов – это 5 призов от «Санты» по 30 000 рублей каждый, 3 приза от наших партнеров компании «Кока-Кола» по 40 000 рублей каждый. Половина 17 тура пройдена и у нас есть 2 победителя.

Это нереальное удовольствие стоять рядом с людьми, которые выиграли главный приз. В данном случае приз от наших партнеров компании «Кока-Кола».

Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей -5

– Я из маленького города Миоры Витебской области, там родилась, там проживаю и сейчас. Работаю в банке, управляющая операционной службой.
– То есть это замечательный город Миоры, рядом Браславские озера и самый лучший магазин «Санта». Правильно?
–Да. Вечером после работы с мужем зашли, взяли попить бутылочку «Кока-Колы». Оказалось, она выигрышная.
– Как получить главный приз?
– Не думать об этом и делать покупки в магазине «Санта».

Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей -7

Поздравляю вас от лица компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», спасибо, что выбираете нашу продукцию. Желаю вам в дальнейшем таких же успешных покупок.

Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей -9

«Санта» – это вкусно, удобно, комфортно, хороший выбор.

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