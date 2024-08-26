Денежные призы от «Санты» и «Кока-Колы». Поговорили с белоруской, которая выиграла 40 000 рублей

Юлия Самусенко, ведущая:

Обычный поход в магазин для вас может обернуться большой радостью.

Юрий Царев, ведущий:

Смотри, дарите женщинам цветы. 1 сентября у нас учителя не только женщины. У нас есть еще и мужчины.

Юлия Самусенко:

А кто сказал, что я только про 1 сентября?

Юрий Царев:

Есть еще физрук и трудовик, им тоже грустно. Ладно, давайте поговорим и про женщин, и про цветы. И в целом про женщин, потому что белорусские женщины – это наше отдельное достояние. Жительница Миор Татьяна потратилась всего на одну бутылку «Колы», а выиграла 40 000 рублей в рекламной игре от «Санта». Вот это везение!

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Да, на днях популярный ретейлер наградил первых главных победителей 17 тура.